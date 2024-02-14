(يونسكو) تكشف عن اضرار بقيمة 5ر3 مليار دولار لقطاعي السياحة والثقافة في اوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 2 (كونا) -- اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الاربعاء ان اجمالي التكلفة للأضرار التي لحقت بقطاعي الثقافة والسياحة في اوكرانيا منذ بداية الحرب يقدر بنحو 5ر3 مليار دولار.
وكشفت المديرة العامة للمنظمة الاممية أودري أزولاي في بيان عن ان هذه التكلفة زادت بواقع مليار دولار عما كانت عليه منذ سنة أي بنسبة 40 بالمئة.
وافادت المنظمة في تقريرها بأن هذا التقدير يغطي مجموع 4779 من الأصول الثقافية والسياحية أفادت السلطات الأوكرانية بأنها تضررت ويشمل ذلك الأضرار التي لحقت بالمواقع والمباني ذات القيمة التراثية (تقدر بمبلغ 41ر2 مليار دولار) وتلك التي لحقت بالأعمال الفنية والمجموعات والمستودعات الثقافية (161 مليون دولار) والتي لحقت بالمباني والورش المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية (262 مليون دولار) والأضرار التي لحقت بالمرافق السياحية (650 مليون دولار).
وأضاف التقرير أن منطقة (خاركيف) هي الأكثر تضررا إلى حد بعيد وتشكل ما يقرب من 25 بالمئة من اجمالي الأضرار المسجلة تليها منطقة (دونيتسك) بنسبة 7ر14 بالمئة ومنطقة (أوديسا) بنسبة 6ر7 بالمئة.
ومنذ فبراير 2022 اكد التقرير انه تراكمت على قطاعي الثقافة والسياحة أيضا إيرادات مفقودة بلغت 6ر19 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمئة في عام واحد بالاضافة الى أكثر من نصف هذه الخسارة أي 6ر10 مليار دولار تكبدتها مدينة كييف وحدها ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أعداد السياح والتباطؤ المفاجئ للصناعات الإبداعية.
ووفقا لتقرير (يونسكو) فإنه يجب جمع ما يقرب من 9 مليارات دولار بين عامي 2024 و 2033 لتمويل جهود الإنعاش وإعادة الإعمار حيث زادت متطلبات التمويل هذه بنسبة 30 بالمئة في عام واحد.
يذكر ان هذا هو التقييم الثالث للأضرار والاحتياجات منذ فبراير 2022 والذي تم إجراؤه بشكل مشترك من قبل البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة. (النهاية)
م ع / ر ج
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