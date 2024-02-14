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(يونسكو) تكشف عن اضرار بقيمة 5ر3 مليار دولار لقطاعي السياحة والثقافة في اوكرانيا

2/14/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 2 (كونا) -- اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الاربعاء ان اجمالي التكلفة للأضرار التي لحقت بقطاعي الثقافة والسياحة في اوكرانيا منذ بداية الحرب يقدر بنحو 5ر3 مليار دولار.
وكشفت المديرة العامة للمنظمة الاممية أودري أزولاي في بيان عن ان هذه التكلفة زادت بواقع مليار دولار عما كانت عليه منذ سنة أي بنسبة 40 بالمئة.
وافادت المنظمة في تقريرها بأن هذا التقدير يغطي مجموع 4779 من الأصول الثقافية والسياحية أفادت السلطات الأوكرانية بأنها تضررت ويشمل ذلك الأضرار التي لحقت بالمواقع والمباني ذات القيمة التراثية (تقدر بمبلغ 41ر2 مليار دولار) وتلك التي لحقت بالأعمال الفنية والمجموعات والمستودعات الثقافية (161 مليون دولار) والتي لحقت بالمباني والورش المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية (262 مليون دولار) والأضرار التي لحقت بالمرافق السياحية (650 مليون دولار).
وأضاف التقرير أن منطقة (خاركيف) هي الأكثر تضررا إلى حد بعيد وتشكل ما يقرب من 25 بالمئة من اجمالي الأضرار المسجلة تليها منطقة (دونيتسك) بنسبة 7ر14 بالمئة ومنطقة (أوديسا) بنسبة 6ر7 بالمئة.
ومنذ فبراير 2022 اكد التقرير انه تراكمت على قطاعي الثقافة والسياحة أيضا إيرادات مفقودة بلغت 6ر19 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمئة في عام واحد بالاضافة الى أكثر من نصف هذه الخسارة أي 6ر10 مليار دولار تكبدتها مدينة كييف وحدها ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أعداد السياح والتباطؤ المفاجئ للصناعات الإبداعية.
ووفقا لتقرير (يونسكو) فإنه يجب جمع ما يقرب من 9 مليارات دولار بين عامي 2024 و 2033 لتمويل جهود الإنعاش وإعادة الإعمار حيث زادت متطلبات التمويل هذه بنسبة 30 بالمئة في عام واحد.
يذكر ان هذا هو التقييم الثالث للأضرار والاحتياجات منذ فبراير 2022 والذي تم إجراؤه بشكل مشترك من قبل البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة. (النهاية)

م ع / ر ج


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