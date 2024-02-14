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الرئيس الفرنسي: نعارض بصرامة أي هجوم إسرائيلي على رفح

2/14/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 14 - 2 (كونا) -- شدد الر ئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء على معارضة فرنسا الصارمة لأي هجوم قد يشنه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة لأنه لن يؤدي سوى إلى كارثة إنسانية.
أدلى ماكرون بتلك التصريحات خلال اتصال هاتفي له مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفقا لما أفادت به الرئاسة الفرنسية في بيان.
وقال الرئيس الفرنسي "الهجوم الإسرائيلي على رفح لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية ذات حجم جديد مثل أي تهجير قسري للسكان الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويشكل خطرا على المجتمع الدولي وخطرا إضافيا بالتصعيد الإقليمي".
وشدد ماكرون أيضا على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكان غزة مؤكدا أن عدم وصول المساعدات الإنسانية "أمر غير مبرر ولذلك لابد من "فتح ميناء أشدود وهو طريق بري مباشر من الأردن وجميع نقاط العبور".
كما أشار إلى أن إطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الفرنسيين الثلاثة يشكل أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير لضمان حماية جميع المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الطارئة "فالخسائر البشرية والحالة الإنسانية لا تطاق ويجب أن تتوقف العمليات الإسرائيلية".
كما دعا ماكرون إلى تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد غير منضبط في القدس والضفة الغربية المحتلة مكررا إدانته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية ودعا إلى تفكيك البؤر الاستيطانية وهي غير شرعية مشددا على أهمية وضع حد للعنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكد على التزام فرنسا بحل الدولتين الذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية باعتبار أن ذلك هو سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
كما شدد ماكرون على أهمية عدم حدوث "حريق في المنطقة" ولاسيما في لبنان والبحر الأحمر مذكرا بالرسائل التي ترسلها فرنسا إلى الجميع في هذا الشأن وشدد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

م ع / ه س ص


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