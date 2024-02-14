جلسة نقاشية حول الحقوق العمٌالية للمرأة في المؤسسات التعليمية الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- نظم المركز الوطني الحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول "الحقوق العمالية للمرأة في المؤسسات التعليمة الخاصة"، لدراسة القضايا والتحديات التي تواجه النساء العاملات في المملكة.

وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، في الجلسة الافتتاحية إلى ولاية المركز القانونية بالوقوف على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها قضايا المرأة العاملة، مؤكدا أهمية الجلسة من مبدأ النهج التشاركي الذي يتبنّاه المركز، ومن منطلق وقوف المركز على دراسة القضايا والتحديات التي تواجه النساء العاملات، بما في ذلك المعلمات العاملات في القطاع الخاص.

بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، بلال المومني، إن التعليم هو الأداة الرئيسية لضمان تطوير ورفعة الدولة، وإن المرأة في الأردن بحاجة إلى رفع مستوى التمكين، لافتا إلى وجود تحديات حقيقة في هذا الإطار على المستوى التنظيمي والحقوقي بما يستدعي تضافر الجهود كافة لتجاوزها.

من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، الحاجة إلى إعادة تقييم المشكلة وتوحيد الجهود الوطنية في سبيل إيجاد حلول تنموية هادفة، مشيراً إلى أن النسبة التشغيلية للمعلمات في القطاع التعليمي هي الأعلى.

واشار إلى أهمية دور المركز الوطني في متابعة قضايا أساسية وجوهرية لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر بين الشركاء، من خلال التشارك والتشبيك مع جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى جهود وزارة العمل في مجال الرقابة والتفتيش وتلقي ومعالجة الشكاوى.

من ناحيتها، تناولت مفوضة الحماية في المركز، الدكتورة نهلا المومني، الإجراءات المستمرة التي يقوم بها المركز لمتابعة أوضاع المعلمات في قطاع التعليم الخاص، وإيراد العديد من التوصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة ذات العلاقة بالإطار التشريعي والرقابة والتفتيش، وعقد العمل الموحد، وضرورة رفع الوعي القانوني بما يسهم في حماية حقوق هذه الفئة.

وأشارت إلى أن الأردن نشر في الجريدة الرسمية نهاية عام 2023 الاتفاقية العربية رقم 15 لعام 1983 لحماية وتحديد الأجور، وهو نهج يدل على سعي الأردن نحو توفير مزيد من الحماية للعاملين في القطاعات على اختلافها، لافتة إلى إجراءات المركز العملية في متابعة تمتع المعلمات في المؤسسات التعليمية الخاصة بحقوقهن، حيث شكل المركز فريقا لتقصي الحقائق، وتابع المسائل ذات العلاقة مع الجهات المختصة.

يشار إلى أن الجلسة الحوارية خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي من شأنها توفير مزيد من الحماية للمعلمات في قطاع التعليم الخاص.

--(بترا)

ه ع/أز/ هـ ح

14/02/2024 21:58:17