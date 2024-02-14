إطلاق مشروع للنهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)-أطلقت دائرة العطاءات الحكومية، بالتعاون مع دائرة المشتريات الحكومية، مشروع النهوض بالشراء الأخضر الحكومي في الأردن، وذلك في ضوء التوجه لإعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي وبدعم من البنك الدولي.

وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية رئيس لجنة إعداد ورقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي، المهندس محمود هاشم خليفات، خلال لقاء عقد أخيرا، في عمان إن المشروع جاء لتعزيز التعاون والتنسيق وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة بين مؤسسات القطاع العام والخاص لتعزيز مفهوم الاستدامة من خلال تقديم وتحديد مفهوم المشتريات الحكومية الخضراء في الأردن.

وتابع أن مساهمة المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الرئيسية تأتي كفرصة لتوجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف الحكومة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز النمو الأخضر كما جاء في مصفوفة إصلاح المشتريات الحكومية، موضحا أن مفهوم الشراء الأخضر يتجلى في المواد الأولية الأقل ضرراً للبيئة أو حتى عديمة الضرر عبر إنتاجها أو استخدامها أو بعد استخدامها.

وأشار إلى أنه خلال عام 2023 بلغت قيمة العطاءات المحالة من دائرة العطاءات الحكومية والمتضمنة معايير الشراء الأخضر نحو 39 مليون دينار، وكانت نسبة المواد المتضمنة الشراء الأخضر 10بالمئة.

وقال إننا نتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحويل التحديات إلى فرص تخدم الوطن والمواطن، من خلال رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة الطريق المتصلة بها، حيث ستلبي المملكة الاحتياجات المُلحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذاني والمائي وتوفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحفيز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة مما يسهل الحصول على التمويل الأخضر.

وأكد خليفات على دور نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في تقليل استهلاك الورق والأحبار من خلال أتمتة إجراءات الشراء وايداع وفتح العروض إلكترونياً.

بدورها، أشارت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، إلى أن دائرة المشتريات تعمل إلى جانب دائرة العطاءات الحكومية وبالتعاون مع البنك الدولي لإنجاز المشروع، لافتة إلى أهمية العمل بالتشاركية مع جميع الجهات فيما يخص اللوازم مثل وزارة الصناعة والتجارة لإعداد مواصفات تلبي متطلبات الشراء الأخضر.

وعرض مدير المشتريات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور ماجد البياع، نهج البنك الدولي لدعم نهج "الحكومة بأكملها" لتعزيز المشتريات العامة الخضراء في القطاعات عالية التأثير، مستعرضًا مقارنات بين أداء بعض الدول في مجال المشتريات الحكومية الخضراء.

وقدمت الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة IMPACTI، يولاندا سايتو، عرضا تقديميا عرفت خلاله المشتريات الخضراء والسياسات البيئية والاستراتيجية والادوات الفنيةالمساعدة اللازمة لتحقيقها.

وتناولت رئيسة فريق الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الشركة، المهندسة ابتسام بو عطاي، أهمية تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات الدولية والأدوار الرئيسية لمختلف الإدارات الحكومية في توجيه نهج الإصلاح الفعال، مشيرة إلى أن تبني دائرة العطاءات الحكومية مشروع الشراء الحكومي الأخضر في خطتها الاستراتيجية (2023-2025) دليل على التزام الدائرة بأن تكون رائدة في مجال المشتريات الخضراء.

--(بترا)

م ح/أز/ هـ ح

14/02/2024 21:46:30