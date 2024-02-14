المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية تحذر من اقتحام رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 شباط (بترا)- حذرت المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، اليوم الأربعاء، من خطط توغل عسكري إسرائيلي كامل في رفح بقطاع غزة المحتل.
وقالت، في بيان صحفي، وصل "بترا" نسخة منه، إنه من المؤكد تقريبًا أن تكون للاجتياح "عواقب وخيمة على المدنيين في المنطقة، سواء أولئك الذين كانوا يعيشون في المنطقة أصلا أو أكثر من مليون نزحوا إليها هرباً من العنف الذي أصابهم في بقية أنحاء قطاع غزة.
وقالت إنه "من الضروري إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات"، مضيفة "كفى عنفاً وكفى معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، في رفح وفي قطاع غزة بأكمله".
وقالت المستشارة الخاصة إن "خطر ارتكاب جرائم وحشية في حالة وقوع توغل عسكري كامل في رفح هو خطر خطير وحقيقي ومرتفع".
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
14/02/2024 21:41:10
MENAFN14022024000117011021ID1107853183
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