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المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية تحذر من اقتحام رفح

2/14/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 14 شباط (بترا)- حذرت المستشارة الأممية الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس ويريمو نديريتو، اليوم الأربعاء، من خطط توغل عسكري إسرائيلي كامل في رفح بقطاع غزة المحتل.
وقالت، في بيان صحفي، وصل "بترا" نسخة منه، إنه من المؤكد تقريبًا أن تكون للاجتياح "عواقب وخيمة على المدنيين في المنطقة، سواء أولئك الذين كانوا يعيشون في المنطقة أصلا أو أكثر من مليون نزحوا إليها هرباً من العنف الذي أصابهم في بقية أنحاء قطاع غزة.
وقالت إنه "من الضروري إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات"، مضيفة "كفى عنفاً وكفى معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، في رفح وفي قطاع غزة بأكمله".
وقالت المستشارة الخاصة إن "خطر ارتكاب جرائم وحشية في حالة وقوع توغل عسكري كامل في رفح هو خطر خطير وحقيقي ومرتفع".
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
14/02/2024 21:41:10

MENAFN14022024000117011021ID1107853183

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