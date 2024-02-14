مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 شباط (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وأعرب غروندبرغ، في إحاطته عن تفاؤله بشأن التأكيدات التي تلقاها، بأن جميع الأطراف تفضل الطريق إلى السلام، مطالبا الأطراف بإعادة التركيز على حماية التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق.

ودعا الأطراف الى الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف العملية السياسية اليمنية من خلال خارطة طريق أممية، مشددا على أن "السلام هو مشروع سياسي وعملية سياسية يمنية ذات مصداقية ومدعومة دوليا".

وأضاف أنه "من خلال هذه العملية، سيقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد"، مؤكدا أن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة قيد المناقشة تمثل مستقبلا بديلا و"طريقا نحو التعافي المشترك" للشعب اليمني.

-- (بترا)

م د/أز/ هـ ح

14/02/2024 21:38:11