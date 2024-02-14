رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا يدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- طالب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأيرلندا ليو إريك فرادكار، المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بغزة، ووقف إطلاق النار في غزة فورا لمنع مزيد من التدهور.

وقالا في رسالة مشتركة، نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة إيفي الإسبانية، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا، ويجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".

وشددا على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.

وفي السياق، قال مصدر بالحكومة الإسبانية، اليوم، إنه واثق من أن الدول الأوروبية تتحد حول موقف أكثر صرامة وأن المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءات ملموسة بشكل أكبر بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.

--(بترا)

رصد/ ف ق /أز/ هـ ح

14/02/2024 21:30:39