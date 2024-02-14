رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا يدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- طالب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأيرلندا ليو إريك فرادكار، المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بغزة، ووقف إطلاق النار في غزة فورا لمنع مزيد من التدهور.
وقالا في رسالة مشتركة، نشرتها الحكومة الإسبانية على موقعها الإلكتروني، بحسب وكالة إيفي الإسبانية، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا، ويجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".
وشددا على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودعمها، وأكدا أن التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان والكرامة لا يمكن أن يكون له استثناءات.
وفي السياق، قال مصدر بالحكومة الإسبانية، اليوم، إنه واثق من أن الدول الأوروبية تتحد حول موقف أكثر صرامة وأن المفوضية الأوروبية ستتخذ إجراءات ملموسة بشكل أكبر بشأن تصرفات إسرائيل في غزة.
--(بترا)
رصد/ ف ق /أز/ هـ ح
14/02/2024 21:30:39
MENAFN14022024000117011021ID1107853181
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