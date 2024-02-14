نقابة أطباء السلط تطلق مؤتمرها الطبي الرابع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 14 شباط (بترا)- وجدي النعيمات- أطلقت اللجنة الفرعية لنقابة أطباء السلط، اليوم الأربعاء، مؤتمرها الطبي الرابع بعنوان:" تعلم ورعاية وسياحة علاجية"، بمشاركة الدكتور يوسف القسوس الذي قدم محاضرة بعنوان: "القطاع الصحي.. واقع وتحديات"، بقاعة مجمع النقابات المهنية بمدينة السلط، ويستمر المؤتمر لمدة 4 أيام.
وقال رئيس المؤتمر، الدكتور رائد العوايشة، إن المؤتمر تعلم لكل جديد، ورعاية لكل مريض، وسياحة لكل طالب علاج من أي دولة، مشيرا أن المؤتمر يشمل جميع التخصصات الطبية والأسنان والصيدلة والتمريض.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في السلط، الدكتور ناصر السعايدة، الحرص هذا العام على إدخال التخصصات والأوراق العلمية كافة التي تعود بالفائدة وتبادل الخبرات على المشاركين، حيث يتضمن 270 ورقة علمية في المجالات والتخصصات الطبية كافة، بالاضافة إلى عشرات المحاضرات المتنوعة.
وأشاد بالتعاون والجهودة المبذولة من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص والشركات والداعمين لإنجاح المؤتمر.
وقال مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور عماد ابو اليقين، مندوبا عن وزير الصحة "إن افتتاح مؤتمر السلط الطبي الرابع، يأتي استكاملا لما تقوم به وزارةالصحة من تنفيذ مشاريع ترتقي بالقطاع الصحي وإدخال التكنولوجيا إلى النظام الصحي لمواجهة التحديات"، مركزا على محاور التعليم والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، ومؤكدا أن السياحة العلاجية حظيت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار إلى أن السياحة العلاجية تساهم في زيادة الدخل القومي؛ فالرحلة العلاجية لا تقتصر على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، إنما تتعدى إلى قطاعات أخرى من إقامة وتسوق ونشر الثقافة وتبادل الخبرات وتعزيز الاقتصاد وتنميته، مبينا أن الأردن يعتبر واحدًا من الدول الرائدة في مجال الإستشفاء العلاجي، بالإضافة إلى الطبيعة العلاجية لتوفر مياه مشبعة بالمعادن وشلالات مياه ساخنة واستجمام في طبيعة جذابة.
وأشار أبو اليقين أن وزارة الصحة سعت إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية واعتماد برامج في التخصصات الفرعية الجديدة وشجعت على ابتعاث الأطباء للحصول على تخصصات أساسية وفرعية والوزارة تحرص دائماً على تدريب الكوادر الطبية من خلال حضور الدورات والمؤتمرات لمواكبة التطورات الطبية والتقدم العلمي والتكنولوجي.
بدوره، قال مدير الشؤون الصحية في البلقاء، الدكتور صائب أبو عبود، إن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على الدور الذي تؤمن به نقابة الأطباء بمتابعة كل ما هو جديد في العلوم الطبية الحديثة وتجويد واقع الخدمات الصحية من خلال الرعاية الطبية المتكاملة.
وأضاف أن الواقع الصحي الذي نعيشه يزخر بأمور كثيرة تحتاج منا لجهود لسبر غورها والوقوف عليها بفضل الرعاية الصحية الممتازة والمتخصصة، ناهيك عن جمال الطبيعية والثقافة في الأردن، الأمر الذي جعله نقطة جذب عالمية.
من جهته، بين مدير مستشفى الحسين في السلط، الدكتور رامي أبو رمان، أن تطوير الخدمة الصحية يبدأ من التعليم والتدريب وتوفير الكفاءات من خلال الدراسات والابحاث والتعليم الطبي المستمر لتقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية يرضى عنها الجمهور انطلاقا من إنجازات الأردن في المجال الطبي والتقدم الذي يحققه في مجال البحث العلمي.
ولفت إلى أن السياحة العلاجية لا تقتصر على تطوير القطاع الخاص، وإنما تبدأ من تطوير القطاع العام والسمعة للقطاع الطبي بشكل عام، وقد شهد القطاع العام تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة ونوعية الخدمات، وأكبر مثال على ذلك مستشفى الحسين السلط الجديد الذي يشهد تطورا نوعيا للخدمات المقدمة، حيث تم رفد المستشفى بعشرات التخصصات الفرعية، وجرى افتتاح العديد من الوحدات والأقسام المتطورة على أعلى مستويات مثل جراحة القلب والقسطرة وجراحة الدماغ والأعصاب وذلك من خلال تأهيل الكوادر والاختصاصات والتعاون مع القطاع الخاص من خلال شراء الخدمات واتفاقية مع كلية الطب في جامعة البلقاء والشراكة مع الخدمات الطبية الملكية.
وبين الدكتور حكم المعادات من القطاع الخاص" أن التقدم الذي شهده الأردن في مجالات الرعاية الصحية والطبية، قد جعل من الضروري مراجعة القضايا المرتبطة بحماية حقوق المريض الصحية وأنسنة العملية العلاجية لكافة الأشخاص بما في ذلك ذوي الإعاقات والمرضى النفسيين وكبار السن واللاجئين والمهاجرين والمعرضين للخطر".
ولفت إلى أن ما يميز المؤتمر هو الشراكة بين مقدمي الخدمة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والمستشفيات وكافة المهن المساندة والمساعدة من القائمين على أعمال المختبرات وهم جميعا الحريصين على سلامة مرضاهم، إضافة إلى عقد ندوات لمناقشة قضايا البيئة والصحة وأهمية الإلمام بتأثير المناخ واحترافية التعامل مع النفايات الطبية والمحافظة على المياه نظيفة والمعرفة بالتشريعات الجديدة المرتبطة بإعادة الترخيص والاعتمادية لمقدمي الخدمة الصحية ومناقشة أهمية السياحة المناطقية التي تميز مدينة السلط.
وقال رئيس اللجنة العلمية بنقابة أطباء السلط، علي الرحاحلة، إن فرع السلط احتضن ثلة من ذوي الخبرات العملية والمعرفية والباع الطويل في الإنجاز الطبي المستمر لاكتساب المعرفة والخبرة والوقوف على كل جديد وتطويره بما يخدم مجتمعنا ويرفع من مستوى الإنجاز والتعليم الطبي من جيل إلى جيل.
--(بترا)
ون/أز/ هـ ح
14/02/2024 21:29:14
MENAFN14022024000117011021ID1107853180
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