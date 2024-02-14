نقابة أطباء السلط تطلق مؤتمرها الطبي الرابع

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 14 شباط (بترا)- وجدي النعيمات- أطلقت اللجنة الفرعية لنقابة أطباء السلط، اليوم الأربعاء، مؤتمرها الطبي الرابع بعنوان:" تعلم ورعاية وسياحة علاجية"، بمشاركة الدكتور يوسف القسوس الذي قدم محاضرة بعنوان: "القطاع الصحي.. واقع وتحديات"، بقاعة مجمع النقابات المهنية بمدينة السلط، ويستمر المؤتمر لمدة 4 أيام.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور رائد العوايشة، إن المؤتمر تعلم لكل جديد، ورعاية لكل مريض، وسياحة لكل طالب علاج من أي دولة، مشيرا أن المؤتمر يشمل جميع التخصصات الطبية والأسنان والصيدلة والتمريض.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في السلط، الدكتور ناصر السعايدة، الحرص هذا العام على إدخال التخصصات والأوراق العلمية كافة التي تعود بالفائدة وتبادل الخبرات على المشاركين، حيث يتضمن 270 ورقة علمية في المجالات والتخصصات الطبية كافة، بالاضافة إلى عشرات المحاضرات المتنوعة.

وأشاد بالتعاون والجهودة المبذولة من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص والشركات والداعمين لإنجاح المؤتمر.

وقال مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور عماد ابو اليقين، مندوبا عن وزير الصحة "إن افتتاح مؤتمر السلط الطبي الرابع، يأتي استكاملا لما تقوم به وزارةالصحة من تنفيذ مشاريع ترتقي بالقطاع الصحي وإدخال التكنولوجيا إلى النظام الصحي لمواجهة التحديات"، مركزا على محاور التعليم والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، ومؤكدا أن السياحة العلاجية حظيت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار إلى أن السياحة العلاجية تساهم في زيادة الدخل القومي؛ فالرحلة العلاجية لا تقتصر على المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، إنما تتعدى إلى قطاعات أخرى من إقامة وتسوق ونشر الثقافة وتبادل الخبرات وتعزيز الاقتصاد وتنميته، مبينا أن الأردن يعتبر واحدًا من الدول الرائدة في مجال الإستشفاء العلاجي، بالإضافة إلى الطبيعة العلاجية لتوفر مياه مشبعة بالمعادن وشلالات مياه ساخنة واستجمام في طبيعة جذابة.

وأشار أبو اليقين أن وزارة الصحة سعت إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية واعتماد برامج في التخصصات الفرعية الجديدة وشجعت على ابتعاث الأطباء للحصول على تخصصات أساسية وفرعية والوزارة تحرص دائماً على تدريب الكوادر الطبية من خلال حضور الدورات والمؤتمرات لمواكبة التطورات الطبية والتقدم العلمي والتكنولوجي.

بدوره، قال مدير الشؤون الصحية في البلقاء، الدكتور صائب أبو عبود، إن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على الدور الذي تؤمن به نقابة الأطباء بمتابعة كل ما هو جديد في العلوم الطبية الحديثة وتجويد واقع الخدمات الصحية من خلال الرعاية الطبية المتكاملة.

وأضاف أن الواقع الصحي الذي نعيشه يزخر بأمور كثيرة تحتاج منا لجهود لسبر غورها والوقوف عليها بفضل الرعاية الصحية الممتازة والمتخصصة، ناهيك عن جمال الطبيعية والثقافة في الأردن، الأمر الذي جعله نقطة جذب عالمية.

من جهته، بين مدير مستشفى الحسين في السلط، الدكتور رامي أبو رمان، أن تطوير الخدمة الصحية يبدأ من التعليم والتدريب وتوفير الكفاءات من خلال الدراسات والابحاث والتعليم الطبي المستمر لتقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية يرضى عنها الجمهور انطلاقا من إنجازات الأردن في المجال الطبي والتقدم الذي يحققه في مجال البحث العلمي.

ولفت إلى أن السياحة العلاجية لا تقتصر على تطوير القطاع الخاص، وإنما تبدأ من تطوير القطاع العام والسمعة للقطاع الطبي بشكل عام، وقد شهد القطاع العام تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة ونوعية الخدمات، وأكبر مثال على ذلك مستشفى الحسين السلط الجديد الذي يشهد تطورا نوعيا للخدمات المقدمة، حيث تم رفد المستشفى بعشرات التخصصات الفرعية، وجرى افتتاح العديد من الوحدات والأقسام المتطورة على أعلى مستويات مثل جراحة القلب والقسطرة وجراحة الدماغ والأعصاب وذلك من خلال تأهيل الكوادر والاختصاصات والتعاون مع القطاع الخاص من خلال شراء الخدمات واتفاقية مع كلية الطب في جامعة البلقاء والشراكة مع الخدمات الطبية الملكية.

وبين الدكتور حكم المعادات من القطاع الخاص" أن التقدم الذي شهده الأردن في مجالات الرعاية الصحية والطبية، قد جعل من الضروري مراجعة القضايا المرتبطة بحماية حقوق المريض الصحية وأنسنة العملية العلاجية لكافة الأشخاص بما في ذلك ذوي الإعاقات والمرضى النفسيين وكبار السن واللاجئين والمهاجرين والمعرضين للخطر".

ولفت إلى أن ما يميز المؤتمر هو الشراكة بين مقدمي الخدمة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والمستشفيات وكافة المهن المساندة والمساعدة من القائمين على أعمال المختبرات وهم جميعا الحريصين على سلامة مرضاهم، إضافة إلى عقد ندوات لمناقشة قضايا البيئة والصحة وأهمية الإلمام بتأثير المناخ واحترافية التعامل مع النفايات الطبية والمحافظة على المياه نظيفة والمعرفة بالتشريعات الجديدة المرتبطة بإعادة الترخيص والاعتمادية لمقدمي الخدمة الصحية ومناقشة أهمية السياحة المناطقية التي تميز مدينة السلط.

وقال رئيس اللجنة العلمية بنقابة أطباء السلط، علي الرحاحلة، إن فرع السلط احتضن ثلة من ذوي الخبرات العملية والمعرفية والباع الطويل في الإنجاز الطبي المستمر لاكتساب المعرفة والخبرة والوقوف على كل جديد وتطويره بما يخدم مجتمعنا ويرفع من مستوى الإنجاز والتعليم الطبي من جيل إلى جيل.

--(بترا)

ون/أز/ هـ ح

14/02/2024 21:29:14