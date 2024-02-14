الشواربة يعرض أمام مجلس محافظة العاصمة مشاريع وإنجازات الأمانة وخطتها الاستراتيجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عمق العلاقة التشاركية والتنسيق القائم مع مجلس محافظة العاصمة وعلى مختلف المستويات، وجاهزية الأمانة للتشاور والحديث مع المجلس عن أي آفاق مستقبلية للتعاون بما يخدم العاصمة والمواطن.
وأطلع الشواربة، خلال لقاء اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي، رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات وأعضاء المجلس على الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 ـ 2026 وأبرز إنجازات الأمانة ومشاريعها الخدمية.
وقال الشواربة، خلال عرض إنجازات الأمانة ومشاريعها "إن الأمانة تمتلك أصولا كبيرة عند تقييمها وحصرها، وتقدر بحوالي 2 مليار و400 مليون دينار، منها أصول قابلة للاستثمار بقيمة مليار دينار".
وأضاف أن الأمانة قامت بتأسيس شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير العقاري، وأن باكورة المشاريع كانت المدينة الصحية مع صندوق الاستثمار السعودي بقيمة 280 مليون دينار، حيث أن الأمانة تمتلك الأرض وقامت بتأجيرها للصندوق، هذا بالإضافة لتوقيع الأمانة على 30 مشروعا استثماريا بقيمة 80 مليون دينار.
وأشار إلى أن هناك 18 فرصة استثمارية جديدة هي عبارة عن حزم يتم طرحها على فترات، لافتا إلى أن مشروع مدينة السيارات بالماضونة، والذي يقام على مساحة ألف دونم من المشاريع النوعية للشراكة بين الأمانة وشركة استثمارات إماراتية.
وبين الشواربة أن الأمانة أنجزت بعد سنتين من إطلاق الاستراتيجية ما نسبته 86.2 بالمئة منها، مشيرا إلى أن مشروعات النقل العام تمتد لـ10سنوات كونها تحتاج إلى بنية تحتية ومصادر تمويل كبيرة وتنفيذ مشاريع، فمنظومة النقل العام سواء البنية التحتية أو التشغيلية تحتاج لفترات زمنية.
وقال إن خطة الأمانة الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات تشتمل 212 مشروعا ومبادرة بموازنة تصل إلى 918 مليون دينار، وأن الأمانة أخذت بالاعتبار أن تكون الأهداف المؤسسية متفقة مع الأهداف الوطنية للحكومة، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وبين الشواربة خلال عرضه لمنظومة النقل العام أن حافلات شركة رؤية عمان للنقل تتميز بوجود كاميرات مراقبة ونظام تتبع ودفع إلكتروني وبمواعيد محددة، وأن الأمانة قامت بطرح عطاء لتشغيل الحافلات من خلال شركات دولية ذات خبرة مع اشتراط نسبة 51 بالمئة لمشغل دولي و 49 بالمئة لمشغل محلي بهدف نقل المعرفة والخبرة الدولية وتوطينها ومأسستها أمام المشغل المحلي.
وأشار خلال استعراضه لأبرز الإنجازات للأعوام 2017 ـ 2023 بأنه جرى زراعة 4835 دونما كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.
وفي قطاع الأشغال العامة، بلغت قيمة مشاريع وأعمال البنية التحتية 252 مليون دينار، وقيمة إنشاء مشاريع الباص سريع التردد، وتخطيط شوارع وشواخص مرورية وإنارة شوارع وإشارات ضوئية وأعمدة إنارة وأنظمة كاميرات مراقبة 158 مليونا، وإنشاء الخلية السادسة والخامسة في مكب الغباوي بـ 13 مليون دينار.
وأوضح، خلال حديثه عن قطاع التخطيط، أن المساحة المنظمة من عمان تبلغ 419 كيلومترا مربعا وهو ما يشكل فقط 52.7 بالمئة من مساحتها الإجمالية البالغة 795 كيلومترا، لافتا إلى إنجاز 11795معاملة إلكترونية في مجال التنظيم، و74062 وثيقة مخطط موقع تنظيمي إلكتروني.
وأشار إلى وجود خدمات تتم بخاصية الذكاء الاصطناعي بمعنى دون تدخل عنصر بشري وهي مخطط الموقع التنظيمي، وبراءة الذمة، وتصديق عقد إيجار، وتجديد رخص المهن، إضافة إلى خدمة استخراج مخالفات السير.
وأضاف أن مكب الغباوي قصة نجاح على مستوى المنطقة، فحوالي 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء للأمانة يتم تغطيتها من مكب النفايات بالغباوي من خلال تحويل النفايات إلى غاز الميثان ثم تحويلها إلى طاقة.
وقال إن الأمانة حصدت عددا من الجوائز العربية والعالمية، وتستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية هما: مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية.
بدوره، أكد العبداللات أن الأمانة ومجلس المحافظة يربطهما هدف خدمي تجاه العاصمة وتقديم الخدمة المثلى للمواطن، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين مجلس محافظة العاصمة والأمانة برئاسة نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي تضم ممثلين عن الجانبين.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
14/02/2024 21:16:51
MENAFN14022024000117011021ID1107853179
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