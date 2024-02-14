الشواربة يعرض أمام مجلس محافظة العاصمة مشاريع وإنجازات الأمانة وخطتها الاستراتيجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عمق العلاقة التشاركية والتنسيق القائم مع مجلس محافظة العاصمة وعلى مختلف المستويات، وجاهزية الأمانة للتشاور والحديث مع المجلس عن أي آفاق مستقبلية للتعاون بما يخدم العاصمة والمواطن.

وأطلع الشواربة، خلال لقاء اليوم الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي، رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات وأعضاء المجلس على الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 ـ 2026 وأبرز إنجازات الأمانة ومشاريعها الخدمية.

وقال الشواربة، خلال عرض إنجازات الأمانة ومشاريعها "إن الأمانة تمتلك أصولا كبيرة عند تقييمها وحصرها، وتقدر بحوالي 2 مليار و400 مليون دينار، منها أصول قابلة للاستثمار بقيمة مليار دينار".

وأضاف أن الأمانة قامت بتأسيس شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير العقاري، وأن باكورة المشاريع كانت المدينة الصحية مع صندوق الاستثمار السعودي بقيمة 280 مليون دينار، حيث أن الأمانة تمتلك الأرض وقامت بتأجيرها للصندوق، هذا بالإضافة لتوقيع الأمانة على 30 مشروعا استثماريا بقيمة 80 مليون دينار.

وأشار إلى أن هناك 18 فرصة استثمارية جديدة هي عبارة عن حزم يتم طرحها على فترات، لافتا إلى أن مشروع مدينة السيارات بالماضونة، والذي يقام على مساحة ألف دونم من المشاريع النوعية للشراكة بين الأمانة وشركة استثمارات إماراتية.

وبين الشواربة أن الأمانة أنجزت بعد سنتين من إطلاق الاستراتيجية ما نسبته 86.2 بالمئة منها، مشيرا إلى أن مشروعات النقل العام تمتد لـ10سنوات كونها تحتاج إلى بنية تحتية ومصادر تمويل كبيرة وتنفيذ مشاريع، فمنظومة النقل العام سواء البنية التحتية أو التشغيلية تحتاج لفترات زمنية.

وقال إن خطة الأمانة الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات تشتمل 212 مشروعا ومبادرة بموازنة تصل إلى 918 مليون دينار، وأن الأمانة أخذت بالاعتبار أن تكون الأهداف المؤسسية متفقة مع الأهداف الوطنية للحكومة، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وبين الشواربة خلال عرضه لمنظومة النقل العام أن حافلات شركة رؤية عمان للنقل تتميز بوجود كاميرات مراقبة ونظام تتبع ودفع إلكتروني وبمواعيد محددة، وأن الأمانة قامت بطرح عطاء لتشغيل الحافلات من خلال شركات دولية ذات خبرة مع اشتراط نسبة 51 بالمئة لمشغل دولي و 49 بالمئة لمشغل محلي بهدف نقل المعرفة والخبرة الدولية وتوطينها ومأسستها أمام المشغل المحلي.

وأشار خلال استعراضه لأبرز الإنجازات للأعوام 2017 ـ 2023 بأنه جرى زراعة 4835 دونما كمساحات خضراء جديدة، وإنشاء 7 حدائق، وتأهيل 77 أخرى، وأن عدد الأشجار والشجيرات المزروعة بلغ 535 ألفا منها 20 ألفا زرعت في أراضي تلال الفوسفات.

وفي قطاع الأشغال العامة، بلغت قيمة مشاريع وأعمال البنية التحتية 252 مليون دينار، وقيمة إنشاء مشاريع الباص سريع التردد، وتخطيط شوارع وشواخص مرورية وإنارة شوارع وإشارات ضوئية وأعمدة إنارة وأنظمة كاميرات مراقبة 158 مليونا، وإنشاء الخلية السادسة والخامسة في مكب الغباوي بـ 13 مليون دينار.

وأوضح، خلال حديثه عن قطاع التخطيط، أن المساحة المنظمة من عمان تبلغ 419 كيلومترا مربعا وهو ما يشكل فقط 52.7 بالمئة من مساحتها الإجمالية البالغة 795 كيلومترا، لافتا إلى إنجاز 11795معاملة إلكترونية في مجال التنظيم، و74062 وثيقة مخطط موقع تنظيمي إلكتروني.

وأشار إلى وجود خدمات تتم بخاصية الذكاء الاصطناعي بمعنى دون تدخل عنصر بشري وهي مخطط الموقع التنظيمي، وبراءة الذمة، وتصديق عقد إيجار، وتجديد رخص المهن، إضافة إلى خدمة استخراج مخالفات السير.

وأضاف أن مكب الغباوي قصة نجاح على مستوى المنطقة، فحوالي 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء للأمانة يتم تغطيتها من مكب النفايات بالغباوي من خلال تحويل النفايات إلى غاز الميثان ثم تحويلها إلى طاقة.

وقال إن الأمانة حصدت عددا من الجوائز العربية والعالمية، وتستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية هما: مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية.

بدوره، أكد العبداللات أن الأمانة ومجلس المحافظة يربطهما هدف خدمي تجاه العاصمة وتقديم الخدمة المثلى للمواطن، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين مجلس محافظة العاصمة والأمانة برئاسة نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي تضم ممثلين عن الجانبين.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

14/02/2024 21:16:51