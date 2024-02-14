عبدالرزاق يفوز ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء14شباط(بترا)-فاز اللاعب ريان رمزي عبد الرازق، بالمركز الأول ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج لفئة الناشئين والناشئات في الزرقاء والتي نظمها نادي إتحاد الزرقاء الرياضي بالزرقاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي - الهاشمية، اليوم الأربعاء.
وحصل على المركز الثاني اللاعب عمر معتصم عدنان من مركز زها الثقافي-الهاشمية، كما حصل على المركز الثالث اللاعب قصي بلال برغوث من مركز زها الثقافي- الهاشمية.
وتولى التحكيم والإشراف على هذه البطولة، التي استمرت يوماً واحداً، كل من الكابتن فارس دسوقي ومدرب فريق زها للشطرنج صلاح حمود.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:58:12
MENAFN14022024000117011021ID1107853178
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