عبدالرزاق يفوز ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء14شباط(بترا)-فاز اللاعب ريان رمزي عبد الرازق، بالمركز الأول ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج لفئة الناشئين والناشئات في الزرقاء والتي نظمها نادي إتحاد الزرقاء الرياضي بالزرقاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي - الهاشمية، اليوم الأربعاء.

وحصل على المركز الثاني اللاعب عمر معتصم عدنان من مركز زها الثقافي-الهاشمية، كما حصل على المركز الثالث اللاعب قصي بلال برغوث من مركز زها الثقافي- الهاشمية.

وتولى التحكيم والإشراف على هذه البطولة، التي استمرت يوماً واحداً، كل من الكابتن فارس دسوقي ومدرب فريق زها للشطرنج صلاح حمود.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

14/02/2024 20:58:12