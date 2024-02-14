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عبدالرزاق يفوز ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج في الزرقاء

2/14/2024 2:36:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء14شباط(بترا)-فاز اللاعب ريان رمزي عبد الرازق، بالمركز الأول ببطولة ولي العهد الأولى للشطرنج لفئة الناشئين والناشئات في الزرقاء والتي نظمها نادي إتحاد الزرقاء الرياضي بالزرقاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي - الهاشمية، اليوم الأربعاء.
وحصل على المركز الثاني اللاعب عمر معتصم عدنان من مركز زها الثقافي-الهاشمية، كما حصل على المركز الثالث اللاعب قصي بلال برغوث من مركز زها الثقافي- الهاشمية.
وتولى التحكيم والإشراف على هذه البطولة، التي استمرت يوماً واحداً، كل من الكابتن فارس دسوقي ومدرب فريق زها للشطرنج صلاح حمود.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:58:12

MENAFN14022024000117011021ID1107853178

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