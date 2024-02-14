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مؤتمر يبحث إسهامات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية

2/14/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط(بترا)- نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمّان، مؤتمرا حول إسهامات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية.
وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأكاديميين من مؤرخين وفلاسفة ومتخصصين في الدراسات الإسلامية من جامعات ودول مختلفة، ناقشوا 12 ورقة بحثية في موضوع المؤتمر.
واشتملت الأوراق على مواضيع سلطت الضوء على مساهمات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية، باعتبار أن تاريخ الحضارة الإسلامية لا يقتصر على إنتاجات المسلمين الفكرية وحدهم، إذ تُعتبر الحضارة والثقافة الإسلامية نتاجاً لعمليات طويلة من التبادلات التي أدى فيها غير المسلمين دورا مهما في مختلف المجالات، وساهموا في إثرائها بشكل فاعل.
كما ركزت الأوراق على إسهامات غير المسلمين في المجالات المعرفية المختلفة الفكرية والثقافية والعلمية والطبية والعقائدية والفلسفية والفنية والقانونية.
وأوصى المؤتمر بضرورة التركيز على دراسة المخطوطات وتدريب الباحثين في الجامعات على العمل في هذا الجانب الغني من خلال عقد شراكات مع جامعات ومؤسسات بحثية متخصصة في هذا المجال، وضرورة إدراج مساهمات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية في المناهج التعليمية لتوعية الشباب حول هذا الموضوع، بما يسهم في تعزيز المواطنة والتعددية وقبول الآخر.
ودعا إلى الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات الفكرية والتعاون مع عدد أكبر من الباحثين والجامعات من خارج الأردن.
--(بترا)
أز/هـ ح
14/02/2024 20:55:56

MENAFN14022024000117011021ID1107853177

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