مؤتمر يبحث إسهامات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط(بترا)- نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO)، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمّان، مؤتمرا حول إسهامات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية.
وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأكاديميين من مؤرخين وفلاسفة ومتخصصين في الدراسات الإسلامية من جامعات ودول مختلفة، ناقشوا 12 ورقة بحثية في موضوع المؤتمر.
واشتملت الأوراق على مواضيع سلطت الضوء على مساهمات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية، باعتبار أن تاريخ الحضارة الإسلامية لا يقتصر على إنتاجات المسلمين الفكرية وحدهم، إذ تُعتبر الحضارة والثقافة الإسلامية نتاجاً لعمليات طويلة من التبادلات التي أدى فيها غير المسلمين دورا مهما في مختلف المجالات، وساهموا في إثرائها بشكل فاعل.
كما ركزت الأوراق على إسهامات غير المسلمين في المجالات المعرفية المختلفة الفكرية والثقافية والعلمية والطبية والعقائدية والفلسفية والفنية والقانونية.
وأوصى المؤتمر بضرورة التركيز على دراسة المخطوطات وتدريب الباحثين في الجامعات على العمل في هذا الجانب الغني من خلال عقد شراكات مع جامعات ومؤسسات بحثية متخصصة في هذا المجال، وضرورة إدراج مساهمات غير المسلمين في الحضارة الإسلامية في المناهج التعليمية لتوعية الشباب حول هذا الموضوع، بما يسهم في تعزيز المواطنة والتعددية وقبول الآخر.
ودعا إلى الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات الفكرية والتعاون مع عدد أكبر من الباحثين والجامعات من خارج الأردن.
--(بترا)
أز/هـ ح
14/02/2024 20:55:56
MENAFN14022024000117011021ID1107853177
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