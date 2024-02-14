لاعب المنتخب الوطني علوان يحترف في الخور القطري
التاريخ
2/14/2024 2:36:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمن 14 شباط (بترا) - انضم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان إلى فريق الخور القطري للاحتراف في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن نادي الخور القطري، اليوم الأربعاء، عن انضمام علوان، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الثانية.
وقدم علوان (23 عاما) مستويات جيدة مع المنتخب خلال بطولة كأس آسيا، ما جعله محط أنظار عدة أندية، لينجح الخور في الظفر بخدماته.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:54:37
MENAFN14022024000117011021ID1107853176
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