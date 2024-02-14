لاعب المنتخب الوطني علوان يحترف في الخور القطري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمن 14 شباط (بترا) - انضم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان إلى فريق الخور القطري للاحتراف في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي الخور القطري، اليوم الأربعاء، عن انضمام علوان، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وقدم علوان (23 عاما) مستويات جيدة مع المنتخب خلال بطولة كأس آسيا، ما جعله محط أنظار عدة أندية، لينجح الخور في الظفر بخدماته.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

14/02/2024 20:54:37