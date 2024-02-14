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جامعتا جدارا والقدس المفتوحة تبحثان التعاون المشترك

2/14/2024 2:36:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 شباط (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا، الدكتورة إيمان البشيتي، ونائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية، الدكتور حسني عوض، اليوم الأربعاء، وعبر تطبيق زووم، تقوية العلاقات الأكاديمية والبحثية بينهما.
وجرى الإتفاق بين الطرفين على عقد مؤتمر دولي مشترك تستضيفة جامعة جدارا بعنوان:" استشراف المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية بين المأسسة والرقمنة"، ومن المتوقع عقده خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني القادمين، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.
كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية على مستوى الهيئة الإدارية والأساتذة والطلبة، والتمهيد لعقد إتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مشترك بين الجامعتين.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:06:51

MENAFN14022024000117011021ID1107853175

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