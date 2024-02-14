جامعتا جدارا والقدس المفتوحة تبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 شباط (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا، الدكتورة إيمان البشيتي، ونائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية، الدكتور حسني عوض، اليوم الأربعاء، وعبر تطبيق زووم، تقوية العلاقات الأكاديمية والبحثية بينهما.
وجرى الإتفاق بين الطرفين على عقد مؤتمر دولي مشترك تستضيفة جامعة جدارا بعنوان:" استشراف المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية بين المأسسة والرقمنة"، ومن المتوقع عقده خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني القادمين، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.
كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية على مستوى الهيئة الإدارية والأساتذة والطلبة، والتمهيد لعقد إتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مشترك بين الجامعتين.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:06:51
MENAFN14022024000117011021ID1107853175
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