أوقاف الزرقاء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 14 شباط (بترا)-نظمت مديرية أوقاف الزرقاء احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في مسجد عقبة بن عامر، برعاية مفتى عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات وحضور مندوب محافظ الزرقاء سامي الشوابكة ومدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وجمع من الأئمة والوعاظ.

وتحدث الدكتور الحسنات عما يحدث لأهلنا في غزة والضفة الغربية، والإنتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس الشريف أرض الإسراء والمعراج، مشيراً إلى الترابط العقائدي والديني بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام.

وأشار إلى تعرض المسجد الأقصى لعديد من الإحتلالات على مدار التاريخ، سواء من قبل اليونانيين أوالرومانيين، أو الحملات الصليبية، إلا أن هذه الإحتلالات ذهبت وبقي المسجد الأقصى رمزاً دينياً شامخاً بوجه الطغاة، كما سيذهب الإحتلال الإسرائيلي وتنتهي مسيرة الطغيان والعدوان التي يمارسها بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.

من جانبه، قال الدكتور الحراحشة:" إن الصلاة إذا صلحت، فإن باقي الأمنيات والعبادات التي تقربنا من الله عز وجل صالحة تتحقق، مستذكراً معارك الجيش العربي المصطفوى في الدفاع عن المقدسات في القدس الشريف، مبيناً أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية شكلت خط دفاع في حمايتها وحفظها.

--(بترا)

ع ض/أز/ هـ ح

14/02/2024 20:03:43