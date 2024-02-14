أوقاف الزرقاء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 14 شباط (بترا)-نظمت مديرية أوقاف الزرقاء احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في مسجد عقبة بن عامر، برعاية مفتى عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات وحضور مندوب محافظ الزرقاء سامي الشوابكة ومدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وجمع من الأئمة والوعاظ.
وتحدث الدكتور الحسنات عما يحدث لأهلنا في غزة والضفة الغربية، والإنتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس الشريف أرض الإسراء والمعراج، مشيراً إلى الترابط العقائدي والديني بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام.
وأشار إلى تعرض المسجد الأقصى لعديد من الإحتلالات على مدار التاريخ، سواء من قبل اليونانيين أوالرومانيين، أو الحملات الصليبية، إلا أن هذه الإحتلالات ذهبت وبقي المسجد الأقصى رمزاً دينياً شامخاً بوجه الطغاة، كما سيذهب الإحتلال الإسرائيلي وتنتهي مسيرة الطغيان والعدوان التي يمارسها بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.
من جانبه، قال الدكتور الحراحشة:" إن الصلاة إذا صلحت، فإن باقي الأمنيات والعبادات التي تقربنا من الله عز وجل صالحة تتحقق، مستذكراً معارك الجيش العربي المصطفوى في الدفاع عن المقدسات في القدس الشريف، مبيناً أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية شكلت خط دفاع في حمايتها وحفظها.
--(بترا)
ع ض/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:03:43
MENAFN14022024000117011021ID1107853174
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