الحمود: الأردن منفتح على المشاركة ودعم الأنشطة الكشفية في المنطقة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- قال الأمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، السفير مازن كمال الحمود، إن الأردن وجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية منفتحة دائما على المنطقة العربية من خلال المشاركة ودعم الأنشطة التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الحمود مع المدير الإقليمي الدكتور هاني عبد الوهاب الذي يزور المملكة، بحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الأربعاء.

واستعرض الحمود، خلال اللقاء، الإنجازات التي حققتها الجمعية من خلال القطاعات الكشفية والإرشادية المسجلة لدى الجمعية والتي تمثلت بالتنوع لتلبية رغبات وميول المنتسبين، وكذلك خطة الجمعية في تنمية العضوية وتمكين الشباب ليكون لهم دور فعال وحقيقي في صنع واتخاذ القرارات الصادرة من خلال الأمانة العامة للجمعية، إضافة إلى الشراكات التي تقوم بها الجمعية مع المنظمات الوطنية والعالمية لتنفيذ مشاريع تخدم الشباب لتمكنهم من القيام بواجبهم تجاه وطنهم ومجتمعاتهم، مؤكدا استمرار التعاون والشراكة مع المنظمة الكشفية العربية والإقليم الكشفي العربي.

بدوره، أشاد الدكتور هاني عبد الوهاب بدور جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية والنجاحات التي حققتها في استضافة العديد من الأنشطة العربية والعالمية.

وقال إن المنظمة الكشفية العربية والإقليم الكشفي العربي على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم للجمعية في تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الكشفية والإرشادية المختلفة.

--(بترا)





س ح/أز/ هـ ح

14/02/2024 20:00:33