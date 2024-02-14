الحمود: الأردن منفتح على المشاركة ودعم الأنشطة الكشفية في المنطقة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- قال الأمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، السفير مازن كمال الحمود، إن الأردن وجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية منفتحة دائما على المنطقة العربية من خلال المشاركة ودعم الأنشطة التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية.
جاء ذلك خلال لقاء الحمود مع المدير الإقليمي الدكتور هاني عبد الوهاب الذي يزور المملكة، بحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الأربعاء.
واستعرض الحمود، خلال اللقاء، الإنجازات التي حققتها الجمعية من خلال القطاعات الكشفية والإرشادية المسجلة لدى الجمعية والتي تمثلت بالتنوع لتلبية رغبات وميول المنتسبين، وكذلك خطة الجمعية في تنمية العضوية وتمكين الشباب ليكون لهم دور فعال وحقيقي في صنع واتخاذ القرارات الصادرة من خلال الأمانة العامة للجمعية، إضافة إلى الشراكات التي تقوم بها الجمعية مع المنظمات الوطنية والعالمية لتنفيذ مشاريع تخدم الشباب لتمكنهم من القيام بواجبهم تجاه وطنهم ومجتمعاتهم، مؤكدا استمرار التعاون والشراكة مع المنظمة الكشفية العربية والإقليم الكشفي العربي.
بدوره، أشاد الدكتور هاني عبد الوهاب بدور جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية والنجاحات التي حققتها في استضافة العديد من الأنشطة العربية والعالمية.
وقال إن المنظمة الكشفية العربية والإقليم الكشفي العربي على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم للجمعية في تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الكشفية والإرشادية المختلفة.
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
14/02/2024 20:00:33
MENAFN14022024000117011021ID1107853173
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