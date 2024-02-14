554 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة خلال كانون الثاني
التاريخ
2/14/2024 2:35:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 نمواً نسبته 0.4 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 554.2 مليون دولار.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي للأردن خلال عام 2023 نحو 7.4 مليار دولار، لتحقق بذلك أرقاما قياسية تاريخية.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
14/02/2024 19:50:05
MENAFN14022024000117011021ID1107853172
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