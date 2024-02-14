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554 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة خلال كانون الثاني

2/14/2024 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 نمواً نسبته 0.4 بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 554.2 مليون دولار.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي للأردن خلال عام 2023 نحو 7.4 مليار دولار، لتحقق بذلك أرقاما قياسية تاريخية.
--(بترا)
رش/أز/ هـ ح
14/02/2024 19:50:05

MENAFN14022024000117011021ID1107853172

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