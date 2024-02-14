مصر وتركيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النارفي غزة بشكل فوري

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 شباط ( بترا )-اتفق الجانبان المصري والتركي على ضرورة وقف إطلاق النارفي غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مباحثات، اليوم الأربعاء، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركى رجب طيب اردوغان الذي يزور القاهرة، في زيارة هي الأولي منذ 11 عاما.

وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء القمة المصرية التركية، التى تضمنت مباحثات مع الرئيس أردوغان، لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأوضح الرئيس السيسي أن إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة مما يتسبب في دخول الشاحنات بوتيرة ضعيفة.

من جانبه، وجه الرئيس التركي الشكر للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية على تسهيل دخول المساعدات، وعلاج الجرحى والمصابين.

--(بترا)

ن ا/أز/ هـ ح

14/02/2024 19:46:47