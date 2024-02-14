مصر وتركيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النارفي غزة بشكل فوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 شباط ( بترا )-اتفق الجانبان المصري والتركي على ضرورة وقف إطلاق النارفي غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مباحثات، اليوم الأربعاء، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركى رجب طيب اردوغان الذي يزور القاهرة، في زيارة هي الأولي منذ 11 عاما.
وعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء القمة المصرية التركية، التى تضمنت مباحثات مع الرئيس أردوغان، لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.
وأوضح الرئيس السيسي أن إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة مما يتسبب في دخول الشاحنات بوتيرة ضعيفة.
من جانبه، وجه الرئيس التركي الشكر للهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية على تسهيل دخول المساعدات، وعلاج الجرحى والمصابين.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
14/02/2024 19:46:47
MENAFN14022024000117011021ID1107853171
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