برنامج الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع الجوع في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 شباط (بترا)- حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية يزيد الجوع بين الفلسطينيين.

وقال البرنامج في تقرير له إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة الغربية، في حين أن النشاط التجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور.

وأضاف أنه ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصاديا؛ بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل وفرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية للاحتلال، مضيفا أن للوضع الراهن آثار اقتصادية سلبية مخيفة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصاً حاداً في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.

ولفت التقرير إلى أن القيود المتزايدة من الاحتلال على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا.

--(بترا)

م د/أز/ هـ ح

14/02/2024 19:45:37