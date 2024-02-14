عبور شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 شباط (بترا )- عبرت اليوم الأربعاء دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية للجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح.

وشملت المساعدات التى يشرف على نقلها الهلال الأحمر المصري 4 شاحنات غاز طهي، و 2 شاحنة سولار، و73 شاحنة مساعدات، و27 شاحنة قطاع خاص.

كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء، تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا، وإعادة تجهيزها بمخازن العريش تم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.

--(بترا)

ن ا/ ف م/ هـ ح

14/02/2024 19:45:09