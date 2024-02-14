قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 14 شباط (بترا)- قتل 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء على بلدة الصوانة جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت"إن الضحايا هم أفراد عائلة سورية قضوا تحت أنقاض منزل يقطنونه".

ولفت المصدر إلى"قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات بصليا والشهابية والصوانة وعدشيت تسبب بدمار هائل".

وأضاف"كما سجلت غارات على أطراف بلدة جون في إقليم الخروب قرب صيدا، فيما استهدفت المسيّرات الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة الحدودية".

--(بترا)

ف ج/أز

14/02/2024 19:20:22