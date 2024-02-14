قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
التاريخ
2/14/2024 2:35:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 14 شباط (بترا)- قتل 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء على بلدة الصوانة جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل "بترا" في بيروت"إن الضحايا هم أفراد عائلة سورية قضوا تحت أنقاض منزل يقطنونه".
ولفت المصدر إلى"قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات بصليا والشهابية والصوانة وعدشيت تسبب بدمار هائل".
وأضاف"كما سجلت غارات على أطراف بلدة جون في إقليم الخروب قرب صيدا، فيما استهدفت المسيّرات الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة الحدودية".
--(بترا)
ف ج/أز
14/02/2024 19:20:22
MENAFN14022024000117011021ID1107853168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.