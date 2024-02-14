تنفيذي البادية الشمالية يناقش احتياجات المواطنين في منطقة الباسلية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 14 شباط (بترا)- ناقش المجلس التنفيذي للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، أبرز مطالب واحتياجات المواطنين في الباسلية/ قضاء حوشا.

وأكد رئيس المجلس متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس المحافظة والمجلس البلدي، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتلمس احتياجات المواطنين ومطالبهم على أرض الواقع، وحلها ضمن الإمكانات المتاحة.

وبين أن أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في بلدية الباسلية التي تضم مناطق فاع والخناصري والحرش وبريقا، تركزت حول قطاع المياه، وإهتراء شبكات المياه في بعض المناطق، وبرنامج ضخ المياه والتزويد المائي للمواطنين، وتحديات أخرى في قطاع الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والأحوال المدنية والأوقاف، مؤكدا أنه سيتم البت في جميع الأمور المطروحة وحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستمع المجلس التنفيذي، إلى أبرز مطالب المواطنين التي تركزت على تحسين شبكات المياه في فاع وبريقا والحرش وزيادة كميات المياه التي تضخ لمنازلهم، وصيانة بعض المدارس وإنشاء غرف صفية لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة، واستحداث مبنى جديد لمدرسة أم حبيبة المستأجرة في منطقة بريقا، ومتابعة مشاريع الطرق الزراعية وصيانة بعض المساجد في مناطق البلدية ورفد بعضها بالأئمة واستحداث مكتب للأحوال المدنية، وزيادة المساعدات المخصصة للمواطنين من التنمية الاجتماعية.

--(بترا)

ه ق/ف م/رق

14/02/2024 18:41:47