تنفيذي البادية الشمالية يناقش احتياجات المواطنين في منطقة الباسلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 14 شباط (بترا)- ناقش المجلس التنفيذي للواء البادية الشمالية الغربية، اليوم الأربعاء، أبرز مطالب واحتياجات المواطنين في الباسلية/ قضاء حوشا.
وأكد رئيس المجلس متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية وأعضاء مجلس المحافظة والمجلس البلدي، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتلمس احتياجات المواطنين ومطالبهم على أرض الواقع، وحلها ضمن الإمكانات المتاحة.
وبين أن أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في بلدية الباسلية التي تضم مناطق فاع والخناصري والحرش وبريقا، تركزت حول قطاع المياه، وإهتراء شبكات المياه في بعض المناطق، وبرنامج ضخ المياه والتزويد المائي للمواطنين، وتحديات أخرى في قطاع الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والأحوال المدنية والأوقاف، مؤكدا أنه سيتم البت في جميع الأمور المطروحة وحلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واستمع المجلس التنفيذي، إلى أبرز مطالب المواطنين التي تركزت على تحسين شبكات المياه في فاع وبريقا والحرش وزيادة كميات المياه التي تضخ لمنازلهم، وصيانة بعض المدارس وإنشاء غرف صفية لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة، واستحداث مبنى جديد لمدرسة أم حبيبة المستأجرة في منطقة بريقا، ومتابعة مشاريع الطرق الزراعية وصيانة بعض المساجد في مناطق البلدية ورفد بعضها بالأئمة واستحداث مكتب للأحوال المدنية، وزيادة المساعدات المخصصة للمواطنين من التنمية الاجتماعية.
--(بترا)
ه ق/ف م/رق
14/02/2024 18:41:47
MENAFN14022024000117011021ID1107853167
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