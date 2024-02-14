الطفيلة: حملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول لمراكز الإقتراع

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 14 شباط (بترا)- أطلق مجلس محافظة الطفيلة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية، والمعهد الديمقراطي الوطني، وجمعية عراقة الطفيلة للسياحة، حملة "صوتي بفرق"، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري.

وأكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، سعي المجلس لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فئة إعاقة الصم والبكم والحركة، مبينا أهمية توفير بيئة مناسبة لهذه الفئة لممارسة حقهم في الانتخابات.

وأشار إلى أن الحملة جاءت من أجل كسب تأييد المجتمع المحلي والجهات المعنية للالتفات لهذه الفئة بتوفير كافة السبل الكفيلة للمشاركة في الانتخابات.

واستعرض مدير التنمية الاجتماعية عبدالله الصقور، الخدمات التي تقدمها المراكز الخاصة بذوي الإعاقة ودورها في دمج ورعاية وإيواء ذوي الإعاقة، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بذوي الإعاقة.

وعرض المنسق في المعهد الديمقراطي الوطني طالب المسيعديين، لآليات تنفيذ برنامج بناء قدرات كوادر 26 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لتعزيز المشاركة السياسية لذوي الإعاقة (تكافؤ - 81) الجيل الأول.

وبينت رئيسة جمعية عراقة الطفيلة للسياحة فاطمة أبو محفوظ، ضرورة توسعة نطاق خدمة ودمج فئة الصم والبكم وذويهم بمشروعات التدريب والتشغيل.

من جهتهم، أكد أولياء أمور ذوي الإعاقة، أهمية تفعيل المادة 44 فقرة (ب) من قانون المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حول الالتزام بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.

وطالبوا بتجهيز 3 مراكز اقتراع في مختلف مناطق المحافظة كخطوة مبدئية لتسهيل خدمتهم وضرورة تنسيق الجهود في مجال خدمات التوعية الانتخابية من خلال استخدام الوسائل التوعوية والتثقيفية واستخدام لغة الإشارة لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع.

--(بترا)

س م/م ف/رق

14/02/2024 18:12:30