الطفيلة: حملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول لمراكز الإقتراع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 14 شباط (بترا)- أطلق مجلس محافظة الطفيلة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية، والمعهد الديمقراطي الوطني، وجمعية عراقة الطفيلة للسياحة، حملة "صوتي بفرق"، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري.
وأكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة، سعي المجلس لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فئة إعاقة الصم والبكم والحركة، مبينا أهمية توفير بيئة مناسبة لهذه الفئة لممارسة حقهم في الانتخابات.
وأشار إلى أن الحملة جاءت من أجل كسب تأييد المجتمع المحلي والجهات المعنية للالتفات لهذه الفئة بتوفير كافة السبل الكفيلة للمشاركة في الانتخابات.
واستعرض مدير التنمية الاجتماعية عبدالله الصقور، الخدمات التي تقدمها المراكز الخاصة بذوي الإعاقة ودورها في دمج ورعاية وإيواء ذوي الإعاقة، مشيرا إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بذوي الإعاقة.
وعرض المنسق في المعهد الديمقراطي الوطني طالب المسيعديين، لآليات تنفيذ برنامج بناء قدرات كوادر 26 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة لتعزيز المشاركة السياسية لذوي الإعاقة (تكافؤ - 81) الجيل الأول.
وبينت رئيسة جمعية عراقة الطفيلة للسياحة فاطمة أبو محفوظ، ضرورة توسعة نطاق خدمة ودمج فئة الصم والبكم وذويهم بمشروعات التدريب والتشغيل.
من جهتهم، أكد أولياء أمور ذوي الإعاقة، أهمية تفعيل المادة 44 فقرة (ب) من قانون المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 لسنة 2017، حول الالتزام بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.
وطالبوا بتجهيز 3 مراكز اقتراع في مختلف مناطق المحافظة كخطوة مبدئية لتسهيل خدمتهم وضرورة تنسيق الجهود في مجال خدمات التوعية الانتخابية من خلال استخدام الوسائل التوعوية والتثقيفية واستخدام لغة الإشارة لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع.
--(بترا)
س م/م ف/رق
14/02/2024 18:12:30
MENAFN14022024000117011021ID1107853166
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