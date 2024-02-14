فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غدا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غدا
التاريخ
2/14/2024 2:35:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 14 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الخميس، لغايات صيانة الشبكة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصرا، سيشمل مناطق: سويمة، ومركزي أمن ودفاع مدني البحر الميت، وشارع الهدهد، وسكن الكمبنسكي، ومنتجع القرية المائية.
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
14/02/2024 18:02:57
MENAFN14022024000117011021ID1107853165
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