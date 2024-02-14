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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية غدا

2/14/2024 2:35:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 14 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الخميس، لغايات صيانة الشبكة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصرا، سيشمل مناطق: سويمة، ومركزي أمن ودفاع مدني البحر الميت، وشارع الهدهد، وسكن الكمبنسكي، ومنتجع القرية المائية.
--(بترا)
أ غ/ف م/رق
14/02/2024 18:02:57

MENAFN14022024000117011021ID1107853165

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