الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط(بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجيه وشؤون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal)، طائرتي مساعدات جديدة لأهلنا في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وتحمل الطائرتان وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، على متنها المواد والمستهلكات الطبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تم تجهيز وإرسال طائرتي مساعدات طبية بدعم من منظمة (Human Appeal)، ضمن الجهود الإنسانية بدعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع، والنقص الشديد في المواد الطبية والأدوية.

وأضاف الشبلي، سيستمر الجسر الجوي ويرافقه الجسر البري في إدخال المساعدات لأهلنا في غزة والتي تخفف من المعاناة التي يمرون بها.

ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن الى أهلنا في غزة 52 طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

--(بترا)

ج ب/رق

14/02/2024 17:40:32