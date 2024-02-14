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الخارجية: إجلاء 11 مواطنا من غزة اليوم

2/14/2024 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14شباط (بترا) - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، إجلاء 11 مواطنا أردنيا من أصل 54 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح أمس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 9 مواطنين أردنيين من أصل 11 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال القضاة أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، استقبلتهم وأمنتهم بالمساعدة والرعاية الطبية ، ونقل من يرغب منهم إلى عمان .
وأضاف أن شخصين آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وقال إن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 723شخصاً من أصل 1184 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.
كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني:‏- ...
--(بترا)
ص خ/ ف م/رق
14/02/2024 17:45:05

MENAFN14022024000117011021ID1107853162

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