الخارجية: إجلاء 11 مواطنا من غزة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14شباط (بترا) - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، إجلاء 11 مواطنا أردنيا من أصل 54 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح أمس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 9 مواطنين أردنيين من أصل 11 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال القضاة أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، استقبلتهم وأمنتهم بالمساعدة والرعاية الطبية ، ونقل من يرغب منهم إلى عمان .
وأضاف أن شخصين آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وقال إن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى مصر من خلال معبر رفح بلغ 723شخصاً من أصل 1184 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.
كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني:- ...
--(بترا)
ص خ/ ف م/رق
14/02/2024 17:45:05
MENAFN14022024000117011021ID1107853162
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