1,5 مليون مستفيد من برامج ومبادرات مركز زها الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) عيسى العبادي- شهد مركز زها الثقافي تطورا كبيرا في برامجه ومبادراته التي ركزت على تنمية الطفل وتعزيز مواهبه وثقته بنفسه باعتباره اللبنة الأساسية في المجتمع، إذ بلغ عدد المستفيدين من برامجه نحو 1,5 مليون.

ويعد زها الثقافي الذي تأسس عام 1983، من المراكز المتخصصة في تقديم البرامج والنشاطات والخدمات التي تحفز الاطفال واليافعين على التطور والابتكار من عمر 3 إلى 18 عاما في مختلف المجالات.

وعمل المركز منذ 25 عاما على التوسع في فروعه التي وصل عددها الى 24 مركزا في المحافظات كافة، تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تنفيذ المشروعات والمبادرات الهادفة، من خلال إنشاء غرف ألعاب للأطفال في المستشفيات، والمساهمة في تحسين خدمات الطفولة في المراكز الصحية ومراكز الأمومة ورياض الأطفال، ومشروع تأهيل مراكز ابداعية للشباب (زها للشباب)، إضافة إلى مشروعات تخدم المجتمع المحلي مثل إنشاء مراكز متخصصة لأطفال الشلل الدماغي، والحدائق الآمنة وغيرها.

مديرة مركز زها رانيا صبيح، قالت في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن نحو 1.5 مليون شخص من الفئات المستهدفة، استفاد بشكل مباشر وغير مباشر من البرامج التدريبية للمركز وفروعه المنتشرة في محافظات المملكة وبلغت 3500 برنامج.

واضافت أن المركز حصل العام الماضي على جائزة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الأعمال التطوعية المؤسسية العام الماضي، فيما عزز ضمن برامجه منذ عام 2007 ثقافة الروبوت، وكان أول مؤسسة تقوم بتدريب برنامج الربوت مجانا.

وتابعت صبيح، أن عدد العاملين المركز وفروعه وصل الى 650 موظفا يتبعون لأمانة عمان، الى جانب 2000 شاب وشابة معنيين بالتدريب في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المركز يسعى الى توسعة شبكة فروعه لتصل الى 100.

واضافت أن المركز يعمل ضمن برامجه على مساعدة الشباب الجامعين لتطبيق خبراتهم والاستفادة والإفادة منهم وتلبية متطلباتهم الجامعية، والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظات بمجال الحدائق الأمنة، إذ أنه من المتوقع خلال العام الحالي 2024، تنفيذ 21 حديقة، تتضمن توفير مناطق ألعاب بأرضيات مطاطية، وأخرى بأرضيات رملية.

وأوضحت أنه تم العام الماضي تنفيذ حدائق آمنة في 5 مواقع، ليبلغ مجموع المواقع التي تم تركيب مناطق الألعاب فيها خلال جميع المراحل 175 موقعا.

ونفذ مركز زها، بحسب صبيح 89 مشروعا ضمن مشاريع المبادرات الملكية منها 14 مشروعا خلال العام الماضي 2023، من خلال إنشاء الحدائق العامة، والقاعات متعددة الأغراض، والملاعب، فيما زال العمل جاريا على إعداد دراسات فنية ومالية لإنشاء الحدائق الآمنة في 8 مواقع جديدة ضمن محافظات المملكة.

ويسعى المركز إلى تنفيذ العديد من المهام كالإهتمام بتقديم خدمات ثقافية بالشكل الذي يناسب مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، بهدف رفع المستوى الثقافي لهم وإيجاد جيل واع مثقف وتفعيل تواصل الأطفال مع الثقافات المتعددة في الدول المختلفة، وتنفيذ خدمات وبرامج اجتماعية تعنى بتحقيق الأهداف الإنسانية والترفيهية والتعليمية للأطفال، وتوفير بيئة مناسبة ومشجعة على الإبتكار والإختراع من خلال برامج علمية تساعد على إكتشاف مهاراتهم وتطويرها، وتطوير المهارات اليدوية واللغوية ورفع الإدراك في مختلف المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وحل المشكلات للأسرة وتطوير مهاراتهم الحاسوبية لمواكبة التطورات الحالية.

ويعمل المركز أيضا على إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج المقدمة لجميع الأطفال من خلال توفير خدمات خاصة بهم، وإتاحة العديد من فرص العمل للشباب من خلال التعاقد مع عدد كبير من المدربين، حيث تستهدف فئة الشباب من خلال العمل على تدريبهم مهنيا وإدخالهم في سوق العمل وإتاحة الفرصة لهم للحصول على منح وقروض لتأسيس مشاريعهم بالشراكه مع المؤسسات المعنية.

ومن مشاريع المركز أيضا، المكتبة البيئية المتنقلة، التي جاءت بمنحة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهي واحدة من مبادرات الأنشطة التوعوية التي تم تصميمها بهدف زيادة وعي الأطفال في المدارس والمناطق الأقل حظا.

وعمل المركز في إطار التمكين الاجتماعي، على إشراك السيدات في الورشات والبرامج التدريبية المجانية ورفع المهارات الشخصية في مجالات الحاسوب، والحرف اليدوية، وبرامج محو الأمية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للشباب في محافظات المملكة كافة، وبناء قدراتهم في مجال ريادة الأعمال وتسويق المشاريع وإتاحة الفرص لهم بالاستفادة من خدمات ومنح مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل.

وينفذ المركز مجموعة من البرامج التدريبية لأبناء المجتمع المحلي لغايات تأهيلهم كمدربين لإكسابهم الخبرات ومهارات تمكنهم من دخولهم سوق العمل والتدريب والتثقيف حول الحياة الحزبية للشباب واليافعين لتحقيق المواطنة الفاعلة واحترام التعددية والمشاركة الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة واستشراق المستقبل.

ويعقد المركز في مجال التدريب المهني الشراكات الفاعلة مع الجهات المختصة وتوجيه الشباب وتوعيتهم حول أهمية التدريب المهني ودوره في الحد من البطالة وسد حاجة السوق المحلي من وإعداد القوى العاملة، إضافة إلى تجهيز رياض الاطفال حسب المواصفات العالمية وتدريب المعلمات على أفضل أساليب التدريس الجديدة، كما تم وبدعم من شركة البوتاس إنشاء مدرسة شركة البوتاس العربية النموذجية للشلل الدماغي في محافظة الكرك بالشراكة مع جمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي.

وعمل المركز على عدة مشاريع بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مشروع توسعة وتجهيز مركز زها الثقافي/ محافظة الطفيلة بدعم من برنامج USAID، لدعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، والممثلة بشركة DAI، ويهدف المشروع إلى خدمة شريحة أوسع من سكان المحافظة، وتنويع الخدمات المقدمة من خلال توسيع المركز الحالي، وتوفير المعدات اللازمة لتقديم خدمات تدريبية متنوعة للأطفال والسيدات، إضافة إلى توفير بيئة ومساحات آمنة متكاملة لجميع أفراد العائلة.

كما تم إنجاز مشروع تمكين المرأة في مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي في محافظة إربد/لواء الكورة، بالشراكة مع منظمة العمل الدوليةILO، وجمعية خير الكورة، حيث تم تدريب السيدات وتمكينهم في مجال المطبخ الإنتاجي والإنتاج الزراعي وصناعة الصابون والتسويق الإلكتروني والتعبئة والتغليف وتم من خلال المشروع تزويد المتدربات بالمعدات و التجهيزات اللازمة للتدريب.

ووقع مركز زها الثقافي، مذكرة تفاهم للشراكة مع مؤسسة الإقراض الزراعي، لمنح قروض ميسرة للسيدات والشباب في المجالات الزراعية؛ لتمويل مشاريع زراعية ريادية بدون فوائد، وذلك لمنحهم الفرصة لإقامة مشاريع مدرة للدخل لتمكينهم اقتصاديا، كما يقوم المركز بمتابعة المشاريع خلال وبعد التنفيذ من خلال فريق عمل متكامل ومدرب لهذه الغاية، وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة 547 طلبا، حصل منهم 45 مشروع على قروض.

وأطلق المركز خلال عام 2023 صحيفة زها الإلكترونية، وهي أول صحيفة إلكترونية عربية يكتبها ويشارك في تحريرها أطفال فرق برامج التربية الإعلامية، وبلغ عدد المواد المنشورة في الصحيفة خلال عام 2023 ما يقارب 400 مادة، كما تم إطلاق خدمة زها بودكاست PODCAST (المدونة الصوتية) خلال عام 2023، بالشراكة مع وزارة الثقافة.

وحصل المركز على جوائز على المستوى المحلي و العالمي، تمثلت بحصوله على المركز الثاني في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، عن فئة الأعمال التطوعية المؤسسية، عن مبادرة ثقافة الروبوت في المجتمع المحلي، وهي مبادرة تركز على دمج التكنولوجيا والعلوم بثقافة المجتمع بشكل مبدع وملهم، كما حصلت مديرة المركز على جائزة أكثر شخصية مؤثرة في نشر التكنولوجيا من قبل شركة makeblock العالمية.

وبلغت نسبة المستفيدين من برامج وخدمات المركز بفروعه كافة، الإناث 56,2 بالمئة، والذكور 43,8 بالمئة، فيما بلغ عدد المستفيدين الكلي من البرامج والفعاليات 157779.

--(بترا)

ع ع/رق

14/02/2024 17:30:09