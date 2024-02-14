قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أمين الرواشدة -أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الأولي الخاص لتخصص، بكالوريوس، التكنولوجيا المالية، في جامعة اليرموك.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب/ نظم حاسوبية للوسائط المتعددة، وعلم الحاسوب/ الشبكات الحاسوبية، وتكنولوجيا المعلومات والفضاء الإلكتروني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة الإسراء.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، الكيمياء، ورياضيات، في جامعة البترا.
ووافق المجلس، على الاعتماد الأولي الخاص لتخصصي، بكالوريوس، تغذية الانسان والحميات، واللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة عجلون الوطنية.
--(بترا)
أ ر/ ف م
14/02/2024 17:14:20
MENAFN14022024000117011021ID1107853160
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