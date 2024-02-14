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قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

2/14/2024 2:35:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أمين الرواشدة -أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، الموافقة على الاعتماد الأولي الخاص لتخصص، بكالوريوس، التكنولوجيا المالية، في جامعة اليرموك.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، علم الحاسوب/ نظم حاسوبية للوسائط المتعددة، وعلم الحاسوب/ الشبكات الحاسوبية، وتكنولوجيا المعلومات والفضاء الإلكتروني، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، في جامعة الإسراء.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير، الكيمياء، ورياضيات، في جامعة البترا.
ووافق المجلس، على الاعتماد الأولي الخاص لتخصصي، بكالوريوس، تغذية الانسان والحميات، واللغة الانجليزية وآدابها، في جامعة عجلون الوطنية.
--(بترا)
أ ر/ ف م
14/02/2024 17:14:20

MENAFN14022024000117011021ID1107853160

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