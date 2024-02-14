استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين في الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي اليوم الأربعاء، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية تجاه شبان خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى استشهاد شاب 18 عاما، وإصابة 10 آخرين بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
14/02/2024 17:11:11
MENAFN14022024000117011021ID1107853159
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