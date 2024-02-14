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استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين في الخليل

2/14/2024 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي اليوم الأربعاء، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية تجاه شبان خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى استشهاد شاب 18 عاما، وإصابة 10 آخرين بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية، إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
14/02/2024 17:11:11

MENAFN14022024000117011021ID1107853159

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