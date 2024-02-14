انطلاق مهرجان الخبيزة التاسع بالشونة الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

الشونة الجنوبية 14 شباط (بترا) وجدي النعيمات- اطلقت جمعية أبناء الوادي اليوم الأربعاء، مهرجانها السنوي التاسع للخبيزة بعنوان "غزة في الوجدان".

وقال مدير المهرجان المهندس محمد عطية، إن المهرجان يهدف الى تمكين السيدات اقتصاديا من خلال إيجاد أرضية مناسبة لتسويق المنتجات الطبيعية، والأشغال اليدوية، مشيرا إلى أن ما يميز المهرجان هذا العام، وجود عدد من الفعاليات التي تروي معاناة الأهل في غزة من خلال رسومات جدارية، توضح حجم الدمار التي تعرضت له غزة والإبادة الجماعية.

وأضاف "نحاول من خلال هذه الفعاليات أن نرسل رسالة الى العالم أجمع بضرورة العمل على إنهاء الحرب ووقف الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل لقضيته العادلة"، لافتا إلى أن العديد من الفنانين الأردنيين والفلسطينيين سيشاركون طوال أيام المهرجان من خلال فعاليات رسم جدارية وصور فوتوغرافية وفنون تشكيلية.

وأشار إلى أن المهرجان مستمر في تحقيق أهدافه التنموية من خلال إقامة سوق الارض والذي يهدف الى تسليط الضوء على المنتج الثقافي والتراثي المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في منطقه الوادي من خلال إتاحة الفرصة للالتقاء المباشر بين المنتج والمستهلك وتبادل الخبرات بين المشاركين، موضحا أن الموسم الحالي يشهد حضورا دوليا من خلال مشاركة عدد من المهتمين من فرنسا وبريطانيا والنمسا والامارات العربية المتحدة وفلسطين.

وبين ان المهرجان الذي سيستمر حتى 21 من الشهر المقبل، يشتمل على فعاليات لكافة الأعمار وسيتم تخصيص يوم خاص للأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمتحف الوطني للفنون الجميلة، مشيدا بجهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وبلدية الشونة الوسطى والعديد من مؤسسات المجتمع المدني لمساهمتها في إنجاح المهرجان.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، إن المهرجان يوفر مساحة واسعة للسيدات لعرض المنتجات اليدوية والأطعمة دون مقابل، ما يعزز فرص تمكينهن اقتصاديا، الامر الذي يعتبر أحد أهم الاسترتيجيات التي تعمل عليها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، موضحا أن بيع المنتجات مباشرة للزوار يساعد السيدات على تحقيق مردود أفضل وهو أمر غير متوفر طوال أشهر السنة.

--(بترا)

ون/رق

14/02/2024 17:07:32