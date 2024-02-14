الريادة النيابية تبحث الخدمات الإلكترونية والرقمية لدائرتي الجمارك والمُشتريات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المُهندس هيثم زيادين، أن التحول الإلكتروني والرقمي يُعد من أهم الوسائل الرئيسة للارتقاء بجودة الخدمات الحُكومية المُقدمة، وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، لمُناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لدائرتي الجمارك الأردنية والمُشتريات الحُكومية، بحضور مُديري الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، والمُشتريات الحكومية هنادي النابلسي.

وبحسب بيان للجنة، قال زيادين، إن الخدمات الإلكترونية والرقمية من شأنها توفير الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية والجهد، فضلًا عن أنها تُحقق الكفاءة في المُعاملات لمُتلقي الخدمة، وتُسهل عملية الاتصال بين المواطنين والحكومة.

بدورهم، أكد النواب الحضور: محمد السعودي، فليحة السبيتان، هايل عياش، عمر الزيود، رمزي العجارمة، محمد الخلايلة، فريد حداد، عمر النبر، أهمية التحول الإلكتروني والرقمي في الدوائر الحُكومية، وذلك تماشيًا مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري الهادف إلى الارتقاء بمُستوى الخدمات الحُكومية المُقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال القضاة إن دائرة الجمارك لديها 162 خدمة إلكترونية، هدفها تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، ومواكبة التطور المُستمر في هذا المجال، لافتا إلى أن نسبة التحول الإلكتروني لدى الجمارك بلغ 88 بالمئة من الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني.

وأضاف أنه تم الربط الإلكتروني من خلال النافذة الحُكومية مع 7 دوائر، بينما يجري دراسة العلاقة مع الجهات المُرتبطة بالجمارك لشبكهم على نظام واحد، يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه دائرة الجمارك، هو عدم وجود عدد كاف من الموظفين في مُديرية تكنولوجيا المعلومات، وعملية تأهيل الموظفين وتدريبهم للتماشي مع موضوع التحول الرقمي، وصعوبة مواكبة التنفيذ من قبل مُتلقي الخدمة، وصعوبة تبادل المعلومات وعدم الاستقرار في بعض التشريعات.

من جهتها، قالت النابلسي إن لدى دائرة المُشتريات نظامين إلكترونين، هما الشراء الإلكتروني والمخزون، هدفهما تبسيط الإجراءات المُتبعة، وتحقيق الكفاءة والشفافية، بما ينعكس على استثمار أفضل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، وتوفير الفُرص المُتكافئة والمُتساوية للمُنافسة فيما بين الشركات وأصحاب المصالح.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بالترويج لنظام الشراء الإلكتروني من خلال التلفزيون الأردني وأمانة عمان الكُبرى بالتعاون مع دائرة المُشتريات الحكومية.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

14/02/2024 17:04:09