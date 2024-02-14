اتفاقية لإنشاء مصنعين بالمفرق والموقر لتصنييع المنتجات الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، الاتفاقية الـ16، مع مؤسسة السيسبان لتجفيف الخضار والفواكه، وشركة جمانة أبو قنديل، لإنشاء مصنعين في المفرق والموقر، لتصنييع المنتجات الزراعية.
وقال الحنيفات إن إنشاء المصنعين يأتي لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وإيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً، إضافة إلى تقليل الاستيراد، مشيرا إلى أن المصنعين سيعملان على إيجاد 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة.
وبين أن حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية يصل إلى 200 مليون دينار خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية.
--(بترا)
رح/م ف/رق
14/02/2024 16:51:46
MENAFN14022024000117011021ID1107853155
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