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اتفاقية لإنشاء مصنعين بالمفرق والموقر لتصنييع المنتجات الزراعية

2/14/2024 2:35:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، الاتفاقية الـ16، مع مؤسسة السيسبان لتجفيف الخضار والفواكه، وشركة جمانة أبو قنديل، لإنشاء مصنعين في المفرق والموقر، لتصنييع المنتجات الزراعية.
وقال الحنيفات إن إنشاء المصنعين يأتي لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وإيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً، إضافة إلى تقليل الاستيراد، مشيرا إلى أن المصنعين سيعملان على إيجاد 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة.
وبين أن حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية يصل إلى 200 مليون دينار خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية.
--(بترا)
رح/م ف/رق
14/02/2024 16:51:46

MENAFN14022024000117011021ID1107853155

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