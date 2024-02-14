الحزب الوطني الإسلامي يحتفي باليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 شباط (بترا) - نظم الحزب الوطني الإسلامي بالتعاون مع تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين ، يوماً وطنيا حاشدا في لواء الكورة غربي إربد، بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الفريق أول الركن المتقاعد محمد يوسف الملكاوي، الذي رعى اليوم الذي جرت فعالياته بقاعة بلدية برقش ، إن مسيرة الهاشميين حافلة بالعطاء، وأن هذه المناسبة يستحضر فيها الأردنيون محطات مشرقة في بناء الوطن والدولة في ظل العرش الهاشمي المفدى.
وثمن الملكاوي دعم ومساندة جلالة الملك عبد الله الثاني لتشكيلات القوات المسلحة لتبقى درع الوطن وسياجه الرصين ، مستذكرا اعتزاز جلالته بعطاء المتقاعدين العسكريين ودعمهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات .
من جهته، قال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، إن عروق الدوحة الهاشمية ستبقى نابضة بالخير والعطاء، وأن يوم الجلوس الملكي اتخذه الأردنيون يوما وطنيا لما فيه من قيم الانتماء والإخلاص والعمل، لافتا إلى أن هذه الصورة الناصعة للأردن وثباته واستقراره تحققت من خلال العهد والبيعة والوفاء بين العرش الهاشمي والأردنيين الذين ساهموا في البناء وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية .
بدوره، بين رئيس الدائرة السياسية للحزب الدكتور هايل الداوود ، أن الحفاظ على إرث الدولة وزيادة الشعور بالفخر والاعتزاز بالمسيرة الوطنية في كل المحطات والتحديات، هو ما يشعل في الأردنيين الحماسة لاستمرار العمل والإنجاز والبناء، واستمرار التصاقهم بقضايا أمتهم وفي مقدمتها فلسطين.
كما تحدث كل من رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في اربد العميد المتقاعد محمد المناجرة، ورئيس فرع الحزب في إربد حسن الدومي، وممثلة القطاع النسائي في الحزب الدكتورة قطنة المستريحي ، مشيرين إلى دور الأردن قيادة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية، ومكانة الأقصى والقدس في وجدان الهاشميين وأولوياتهم لتحقيق السلام للأشقاء الفلسطينيين في دولتهم وعلى أرضهم المباركة.
وأختتم اليوم الوطني الذي حضره متقاعدون عسكريون وفاعليات شعبية وحزبية ، بتكريم عدد من ذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
-- ( بترا )
أ غ / ف م/ف ق
14/02/2024 16:51:10
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