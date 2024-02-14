الحزب الوطني الإسلامي يحتفي باليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 شباط (بترا) - نظم الحزب الوطني الإسلامي بالتعاون مع تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين ، يوماً وطنيا حاشدا في لواء الكورة غربي إربد، بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الفريق أول الركن المتقاعد محمد يوسف الملكاوي، الذي رعى اليوم الذي جرت فعالياته بقاعة بلدية برقش ، إن مسيرة الهاشميين حافلة بالعطاء، وأن هذه المناسبة يستحضر فيها الأردنيون محطات مشرقة في بناء الوطن والدولة في ظل العرش الهاشمي المفدى.

وثمن الملكاوي دعم ومساندة جلالة الملك عبد الله الثاني لتشكيلات القوات المسلحة لتبقى درع الوطن وسياجه الرصين ، مستذكرا اعتزاز جلالته بعطاء المتقاعدين العسكريين ودعمهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات .

من جهته، قال أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي، إن عروق الدوحة الهاشمية ستبقى نابضة بالخير والعطاء، وأن يوم الجلوس الملكي اتخذه الأردنيون يوما وطنيا لما فيه من قيم الانتماء والإخلاص والعمل، لافتا إلى أن هذه الصورة الناصعة للأردن وثباته واستقراره تحققت من خلال العهد والبيعة والوفاء بين العرش الهاشمي والأردنيين الذين ساهموا في البناء وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية .

بدوره، بين رئيس الدائرة السياسية للحزب الدكتور هايل الداوود ، أن الحفاظ على إرث الدولة وزيادة الشعور بالفخر والاعتزاز بالمسيرة الوطنية في كل المحطات والتحديات، هو ما يشعل في الأردنيين الحماسة لاستمرار العمل والإنجاز والبناء، واستمرار التصاقهم بقضايا أمتهم وفي مقدمتها فلسطين.

كما تحدث كل من رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في اربد العميد المتقاعد محمد المناجرة، ورئيس فرع الحزب في إربد حسن الدومي، وممثلة القطاع النسائي في الحزب الدكتورة قطنة المستريحي ، مشيرين إلى دور الأردن قيادة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية، ومكانة الأقصى والقدس في وجدان الهاشميين وأولوياتهم لتحقيق السلام للأشقاء الفلسطينيين في دولتهم وعلى أرضهم المباركة.

وأختتم اليوم الوطني الذي حضره متقاعدون عسكريون وفاعليات شعبية وحزبية ، بتكريم عدد من ذوي شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

-- ( بترا )

أ غ / ف م/ف ق

14/02/2024 16:51:10