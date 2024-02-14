ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في التعليم العالي والمهني والتقني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا) أمين الرواشدة- عقد مكتب إيراسموس بلس الوطني، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس بلس لبناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مشاريع بناء قدرات الشباب، والتي تم اختيارها نهاية العام الماضي ووالبالغة 18 مشروعا بقيمة دعم 2 مليون يورو.
وأشادت مديرة برنامج التعليم والمنسقة لبرنامج إيراسموس بلس في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، اينش الفيس، خلال افتتاحها الورشة، بالعلاقات الأردنية الأوروبية بمختلف المجالات، وخصوصا ضمن مختلف محاور برنامج إيراسموس بلس، مشيرة إلى أهمية توافق مقترحات المشاريع المقدمة مع أولويات البرنامج والتي تضمن رقمنة التعليم، والابتكار والريادة، إضافة الى التعليم التقني والدمج الاجتماعي للفئات الأقل حظا.
وثمنت الجهود التي يقوم به مكتب إيراسموس بلس في الأردن، من حيث تقديم العون للمشاريع والمؤسسات لضمان تنفيذها على أكمل وجه.
من جهته، أشادت مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن، الدكتور أحمد أبو الهيجاء، بجهود جميع المشاركين لما بذلوه من جهد في كتابة هذه المشاريع، والتي ستسهم في إتاحة الفرصة للمشاركين من أساتذة وموظفين وطلبة وشباب في تطوير معرفتهم ومهارتهم، وذلك بالاستفادة من الشركاء الأوروبيين المشاركين في هذه المشاريع.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي يعقدها المكتب سنويا للحاصلين على الدعم ضمن برنامج إيراسموس بلس لضمان حسن تنفيذها فنيا وإداريا، مع الحفاظ على جودة المخرجات وضمان وصولها لجميع شرائح المجتمع.
يشار إلى أن البرنامج ومنذ العام 2015، أتاح الفرصة لما يزيد على 8000 طالب وأستاذ وشاب للتنقل بين الأردن والدول الأوروبية، إضافة إلى تقديم 95 منحة للدراسة في برنامج إيراسموس مندس للماجستير المشترك، كما مول البرنامج 102مشروع في بناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مشاريع بناء قدرات الشباب.
--(بترا)
أ ر/رق
14/02/2024 16:49:42
MENAFN14022024000117011021ID1107853153
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