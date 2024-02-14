ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في التعليم العالي والمهني والتقني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا) أمين الرواشدة- عقد مكتب إيراسموس بلس الوطني، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل حول تنفيذ وإدارة مشاريع إيراسموس بلس لبناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مشاريع بناء قدرات الشباب، والتي تم اختيارها نهاية العام الماضي ووالبالغة 18 مشروعا بقيمة دعم 2 مليون يورو.

وأشادت مديرة برنامج التعليم والمنسقة لبرنامج إيراسموس بلس في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، اينش الفيس، خلال افتتاحها الورشة، بالعلاقات الأردنية الأوروبية بمختلف المجالات، وخصوصا ضمن مختلف محاور برنامج إيراسموس بلس، مشيرة إلى أهمية توافق مقترحات المشاريع المقدمة مع أولويات البرنامج والتي تضمن رقمنة التعليم، والابتكار والريادة، إضافة الى التعليم التقني والدمج الاجتماعي للفئات الأقل حظا.

وثمنت الجهود التي يقوم به مكتب إيراسموس بلس في الأردن، من حيث تقديم العون للمشاريع والمؤسسات لضمان تنفيذها على أكمل وجه.

من جهته، أشادت مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن، الدكتور أحمد أبو الهيجاء، بجهود جميع المشاركين لما بذلوه من جهد في كتابة هذه المشاريع، والتي ستسهم في إتاحة الفرصة للمشاركين من أساتذة وموظفين وطلبة وشباب في تطوير معرفتهم ومهارتهم، وذلك بالاستفادة من الشركاء الأوروبيين المشاركين في هذه المشاريع.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي يعقدها المكتب سنويا للحاصلين على الدعم ضمن برنامج إيراسموس بلس لضمان حسن تنفيذها فنيا وإداريا، مع الحفاظ على جودة المخرجات وضمان وصولها لجميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن البرنامج ومنذ العام 2015، أتاح الفرصة لما يزيد على 8000 طالب وأستاذ وشاب للتنقل بين الأردن والدول الأوروبية، إضافة إلى تقديم 95 منحة للدراسة في برنامج إيراسموس مندس للماجستير المشترك، كما مول البرنامج 102مشروع في بناء القدرات للعاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مشاريع بناء قدرات الشباب.

--(بترا)

أ ر/رق

14/02/2024 16:49:42