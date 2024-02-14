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مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم المتراكمة

2/14/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 شباط (بترا)- دعت شركة مياه اليرموك مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون، المفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعاة لظروفهم المالية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الذمم المتراكمة على المواطنين وصلت إلى مبالغ مرتفعة، وإن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة، وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وزيادة عدد المشتركين والذين وصل عددهم إلى نحو 385 ألف مشترك.
وبينت الشركة أنها نظمت كشوفات جديدة تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، تتضمن أسماء 3818 مشتركا، استحقت عليهم الذمم المالية والبالغة مليون و884 ألف دينار.
وأوضحت أن تلك الكشوفات تتضمن مشتركين لم يسددوا استحقاقاتهم رغم منحهم المدة القانونية بعد تلقيهم الإشعارات، إضافة إلى أنه يتم منحهم فرصة أخرى مدتها 60 يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.
ونوهت الشركة إلى أنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم، حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكترونية (إي فواتيركم) أو من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية، الى جانب خدماتها الإلكترونية الخاصة بالاستفسار عن الذمم المترتبة واحتساب الفواتير.
ولفتت الشركة إلى أن التحول إلى الفاتورة الشهرية بات يسهل على المشتركين التسديد الشهري وعدم تراكم الفواتير تجنباً لتحصيلها بالاجراءات القانونية.
--(بترا)
أ غ/رق
14/02/2024 16:40:55

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