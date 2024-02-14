مياه اليرموك تدعو مشتركيها لتسديد الذمم المتراكمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 شباط (بترا)- دعت شركة مياه اليرموك مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون، المفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعاة لظروفهم المالية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الذمم المتراكمة على المواطنين وصلت إلى مبالغ مرتفعة، وإن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة، وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في مختلف المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وزيادة عدد المشتركين والذين وصل عددهم إلى نحو 385 ألف مشترك.
وبينت الشركة أنها نظمت كشوفات جديدة تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، تتضمن أسماء 3818 مشتركا، استحقت عليهم الذمم المالية والبالغة مليون و884 ألف دينار.
وأوضحت أن تلك الكشوفات تتضمن مشتركين لم يسددوا استحقاقاتهم رغم منحهم المدة القانونية بعد تلقيهم الإشعارات، إضافة إلى أنه يتم منحهم فرصة أخرى مدتها 60 يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.
ونوهت الشركة إلى أنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم، حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكترونية (إي فواتيركم) أو من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية، الى جانب خدماتها الإلكترونية الخاصة بالاستفسار عن الذمم المترتبة واحتساب الفواتير.
ولفتت الشركة إلى أن التحول إلى الفاتورة الشهرية بات يسهل على المشتركين التسديد الشهري وعدم تراكم الفواتير تجنباً لتحصيلها بالاجراءات القانونية.
--(بترا)
أ غ/رق
14/02/2024 16:40:55
MENAFN14022024000117011021ID1107853151
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