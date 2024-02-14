الصحة العالمية: الهجوم على رفح سيدمر القطاع الصحي كاملا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح سوف يتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها" ويؤدي إلى تدمير النظام الصحي في القطاع بشكل كامل.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن، في بيان اليوم الاربعاء، إن "العمليات العسكرية في هذه المنطقةالمكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها"، كما أنها ستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال، مشيراً إلى أن قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة، بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات.

وقال إن 40 بالمئة فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة حصلت على الموافقات اعتبارا منذ تشرين الثاني، وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ كانون الثاني.

وأضاف "كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها"، مضيفا أنه "من السخف" أن تتم الموافقة على 45 بالمئة فقط من طلبات إرسال بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى جنوب غزة.

--(بترا)

أ ن/ ف م

14/02/2024 16:36:17