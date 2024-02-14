Wednesday, 14 February 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية: الهجوم على رفح سيدمر القطاع الصحي كاملا

2/14/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح سوف يتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها" ويؤدي إلى تدمير النظام الصحي في القطاع بشكل كامل.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن، في بيان اليوم الاربعاء، إن "العمليات العسكرية في هذه المنطقةالمكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها"، كما أنها ستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال، مشيراً إلى أن قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة، بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات.
وقال إن 40 بالمئة فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة حصلت على الموافقات اعتبارا منذ تشرين الثاني، وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ كانون الثاني.
وأضاف "كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها"، مضيفا أنه "من السخف" أن تتم الموافقة على 45 بالمئة فقط من طلبات إرسال بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى جنوب غزة.
--(بترا)
أ ن/ ف م
14/02/2024 16:36:17

MENAFN14022024000117011021ID1107853150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث