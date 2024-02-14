بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والإسلامي الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 14 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع مدير فرع البنك الإسلامي الأردني في السلط شادي قطيشات، تعزيز التعاون بما يخدم العاملين في الجامعة والطلبة.
وقال الدكتور العجلوني "نتطلع إلى علاقات متينة مع البنك الإسلامي لخدمة موظفي الجامعة والطلبة"، معربا عن اعتزازه بكافة المؤسسات الوطنية التي تساهم في رفعة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن وخاصة البنك الإسلامي الأردني الذي كان له بصمة واضحة في خدمة المواطن.
وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء، رفع مستوى التعاون بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجامعة والبنك من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الخاص.
من جانبه، أكد القطيشات استعداد إدارة البنك الإسلامي لتعزيز التعاون مع الجامعة، وتقديم كافة التسهيلات والدعم لنقل هذه العلاقة بين الجانبين إلى مستويات أعلى من التشاركية لخدمة الجامعة بكافة كوادرها.
--(بترا)
أع/رق
14/02/2024 16:29:37
MENAFN14022024000117011021ID1107853149
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