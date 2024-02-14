بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والإسلامي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 14 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مع مدير فرع البنك الإسلامي الأردني في السلط شادي قطيشات، تعزيز التعاون بما يخدم العاملين في الجامعة والطلبة.

وقال الدكتور العجلوني "نتطلع إلى علاقات متينة مع البنك الإسلامي لخدمة موظفي الجامعة والطلبة"، معربا عن اعتزازه بكافة المؤسسات الوطنية التي تساهم في رفعة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن وخاصة البنك الإسلامي الأردني الذي كان له بصمة واضحة في خدمة المواطن.

وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء، رفع مستوى التعاون بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجامعة والبنك من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الخاص.

من جانبه، أكد القطيشات استعداد إدارة البنك الإسلامي لتعزيز التعاون مع الجامعة، وتقديم كافة التسهيلات والدعم لنقل هذه العلاقة بين الجانبين إلى مستويات أعلى من التشاركية لخدمة الجامعة بكافة كوادرها.

--(بترا)

أع/رق

14/02/2024 16:29:37

