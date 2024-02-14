الاحتلال يدمر عيادة أطباء حول العالم ـ تركيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أعلنت جمعية "أطباء حول العالم ـ تركيا"، اليوم الأربعاء، تدمير إسرائيل عيادتها المعتمدة في غزة بشكل كامل، والتي كانت تقدم فيها الخدمات الصحية للفلسطينيين.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، قالت الجمعية في بيان، إن "العيادة المعتمدة منذ عام 2015 والتي تقدم الخدمات الصحية للمنطقة، والواقعة وسط مدينة غزة، تعرضت للتدمير الكامل جراء الهجمات الإسرائيلية".

وأضافت أن فريق "أطباء العالم" الذي يواصل خدمته في جنوب غزة، يواصل عمله في مستشفى الكويت.

وأشارت إلى أنه يجري إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الواردة من مصر بشكل مستمر إلى فريق الجمعية في غزة عبر بوابة رفح الحدودية، نظرا لانخفاض المخزون الطبي والاستهلاكي في غزة.

--(بترا)

أ ن/م ف

14/02/2024 16:26:04