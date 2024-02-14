الاحتلال يدمر عيادة أطباء حول العالم ـ تركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أعلنت جمعية "أطباء حول العالم ـ تركيا"، اليوم الأربعاء، تدمير إسرائيل عيادتها المعتمدة في غزة بشكل كامل، والتي كانت تقدم فيها الخدمات الصحية للفلسطينيين.
ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، قالت الجمعية في بيان، إن "العيادة المعتمدة منذ عام 2015 والتي تقدم الخدمات الصحية للمنطقة، والواقعة وسط مدينة غزة، تعرضت للتدمير الكامل جراء الهجمات الإسرائيلية".
وأضافت أن فريق "أطباء العالم" الذي يواصل خدمته في جنوب غزة، يواصل عمله في مستشفى الكويت.
وأشارت إلى أنه يجري إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الواردة من مصر بشكل مستمر إلى فريق الجمعية في غزة عبر بوابة رفح الحدودية، نظرا لانخفاض المخزون الطبي والاستهلاكي في غزة.
--(بترا)
أ ن/م ف
14/02/2024 16:26:04
MENAFN14022024000117011021ID1107853148
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