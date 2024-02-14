أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لامتثال إسرائيل لحقوق الإنسان بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- دعا رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إلى إجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.
وطالب الطرفان أيضا بـ"وقف فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها".
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في منشور على موقع (إكس): "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة".
--(بترا)
أ ن/ف ق
14/02/2024 16:25:24
MENAFN14022024000117011021ID1107853147
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