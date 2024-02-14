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أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لامتثال إسرائيل لحقوق الإنسان بغزة

2/14/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- دعا رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إلى إجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.
وطالب الطرفان أيضا بـ"وقف فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها".
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في منشور على موقع (إكس): "نظرا إلى الوضع الحرج في رفح" في جنوب قطاع غزة، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق "عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان في غزة".
--(بترا)
أ ن/ف ق
14/02/2024 16:25:24

MENAFN14022024000117011021ID1107853147

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