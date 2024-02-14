الخلايلة يفتتح مسجد عبدالباقي النوري بمنطقة المرقب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بحضور سفير دولة الكويت حمد راشد المري، اليوم الأربعاء، مسجد "المرحوم عبدالباقي عبدالله النوري" بتمويل من وقف عبدالباقي النوري الخيري، وإشراف جمعية عبدالله النوري الخيريّة بمنطقة المرقب.

وقال الخلايلة، إنّ اليوم يحمل طابعًا خاصًا سيما ونحن نحتفل في بناء بيت من بيوت الله، وهذا أسمى مكان نلتقي فيه، مبيّنًا الفضل الكبير والعظيم لبناء المساجد عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف، أنّ بناء المساجد علامة على أمرين، أولهما الإيمان: مستشهدًا بالآية الكريمة" إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ"، وثانيهما الرجولة كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ".

وتابع، أنّ عمارة المساجد ماديّة ومعنويّة، الأولى تقوم على الشكل الخارجي والهندسي والبناء المعماري، والثانية تحتاج إلى بقاء المساجد عامرة بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء.

وأشار وزير الأوقاف إلى العلاقات الثنائيّة الأخويّة المتميِّزة بين المملكة ودولة الكويت على مستوى القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال السفير الكويتي، إن أعمال الخير هي الاستثمار الحقيقي التي يستفاد منها في الدنيا والآخرة، مشيراً إلى أن الصرح الذي نفتتحه اليوم شيّدته أسرة كويتية محبة للخير ودأبت على عمله وفعله.

وأضاف المري، أن اللقاء يأتي للدلالة على طيب أهل الكويت وكرم أهل الأردن، مُشيراً إلى العلاقات الوثيقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين والشعبين العزيزين.

وقال رئيس وقفية "المرحوم عبدالباقي النوري" محمود النوري، إن العلاقات الأردنية الكويتية مبينة على المحبة والتقدير بين قادة البلدين والشعبين كما أن العائلات الأردنية الكويت مرتبطة بشكل وثيق، مشيراً إلى مؤسسة النوري التعليمية ودور المرحوم عبدالباقي النوري في الأعمال الخيريّة والتطوعية.

--(بترا)

وهـ/م ف/ف ق

وحضر الافتتاح، نائب رئيس جمعية النجاة الخيريّة نوري عبدالخالق النوري، ورئيس جمعية الشيخ "عبدالله النوري الخيريّة" جمال عبد الخالق النوري، ومدير مديرية أوقاف عمّان الأولى الدكتور غالب الزعاير، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة.

14/02/2024 16:18:21