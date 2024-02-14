قانونية الأعيان تقر التعديلات على قانون الانتخاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 14 شباط (بترا) - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد الطبيشات، اليوم الأربعاء، التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الانتخاب لمجلس النواب، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية حديثة الخريشا، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون المعدل، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في المملكة من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.
(بترا)
م ش/ ف م
14/02/2024 16:26:40
MENAFN14022024000117011021ID1107853145
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