نيويورك: فوز مرشح ديمقراطي بانتخابات تكميلية للكونغرس
التاريخ
2/14/2024 2:35:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 شباط (بترا)- حقق الديمقراطيون فوزا الليلة الماضية، مع فوز النائب السابق توم سوزي في الانتخابات الخاصة لملء مقعد شاغر عن الدائرة الثالثة في نيويورك.
وكان الكونغرس الأميركي فصل النائب السابق، الجمهوري جورج سانتوس بتهم متعددة وهو الذي هزم سوزي في الانتخابات الماضية.
وحصل النائب الديمقراطي سوزي، عضو الكونغرس السابق، على 54 بالمئة من الاصوات، فيما حصلت منافسته من الحزب الجمهوري مازي بيليب، على نسبة 46 بالمئة.
-- (بترا)
م د/رق
14/02/2024 16:13:04
MENAFN14022024000117011021ID1107853144
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