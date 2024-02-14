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نيويورك: فوز مرشح ديمقراطي بانتخابات تكميلية للكونغرس

2/14/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 14 شباط (بترا)- حقق الديمقراطيون فوزا الليلة الماضية، مع فوز النائب السابق توم سوزي في الانتخابات الخاصة لملء مقعد شاغر عن الدائرة الثالثة في نيويورك.
وكان الكونغرس الأميركي فصل النائب السابق، الجمهوري جورج سانتوس بتهم متعددة وهو الذي هزم سوزي في الانتخابات الماضية.
وحصل النائب الديمقراطي سوزي، عضو الكونغرس السابق، على 54 بالمئة من الاصوات، فيما حصلت منافسته من الحزب الجمهوري مازي بيليب، على نسبة 46 بالمئة.
-- (بترا)
م د/رق
14/02/2024 16:13:04

MENAFN14022024000117011021ID1107853144

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