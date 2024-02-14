91% الرضا العام عن أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- بلغت نسبة الرضا العام عن أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية 91 بالمئة، في عام 2023 مقارنة مع 89 بالمئة عام 2022، بحسب دراسة أعدتها شركة نيلسن للأبحاث.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 1300 عينة بحثية، أن مستوى الرضا عن العاملين داخل أسواق المؤسسة وصلت نسبته إلى 94 بالمئة في نفس العام، مقارنة ب89 بالمئة عام 2022، فيما حصل بند الرضا عن توفر المواد باستمرار وعدم انقطاعها على 85 بالمئة، في 2023 مقارنة مع 78 بالمئة في 2022.
واعتبر 79 بالمئة من المشاركين بالدراسة أن أسعار البيع في أسواق المؤسسة انخفضت عام 2023، فيما أكد 89 بالمئة منهم أن المواد التي تباع في المؤسسة ذات جودة عالية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 88 بالمئة من مرتادي المؤسسة، راضون عن التنوع في العلامات التجارية للسلع المباعة في أسواق المؤسسة، في 2023، مقارنة مع 85 بالمئة في 2022.
وأعرب 65 بالمئة عن رغبتهم بمعرفة نشاطات وأخبار وعروض المؤسسة عبر صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبينت الدراسة أن 14 بالمئة فقط من عينة الدراسة يعلمون بوجود خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة، وأن 5 بالمئة فقط تسوقوا عبر الإنترنت.
على صعيد متصل، أوعز مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، لمديري المديريات المعنية، بضرورة العمل على تحسين وتطوير الأداء وتلافي بعض السلبيات التي ظهرت في نتائج الدراسة، والاعتماد على نتائجها لوضع خطة استراتيجية لتطوير خدمات المؤسسة في الاعوام اللاحقة.
--(بترا)
ع ن/ف ق
14/02/2024 15:49:17
MENAFN14022024000117011021ID1107853142
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