91% الرضا العام عن أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- بلغت نسبة الرضا العام عن أداء المؤسسة الاستهلاكية المدنية 91 بالمئة، في عام 2023 مقارنة مع 89 بالمئة عام 2022، بحسب دراسة أعدتها شركة نيلسن للأبحاث.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 1300 عينة بحثية، أن مستوى الرضا عن العاملين داخل أسواق المؤسسة وصلت نسبته إلى 94 بالمئة في نفس العام، مقارنة ب89 بالمئة عام 2022، فيما حصل بند الرضا عن توفر المواد باستمرار وعدم انقطاعها على 85 بالمئة، في 2023 مقارنة مع 78 بالمئة في 2022.

واعتبر 79 بالمئة من المشاركين بالدراسة أن أسعار البيع في أسواق المؤسسة انخفضت عام 2023، فيما أكد 89 بالمئة منهم أن المواد التي تباع في المؤسسة ذات جودة عالية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 88 بالمئة من مرتادي المؤسسة، راضون عن التنوع في العلامات التجارية للسلع المباعة في أسواق المؤسسة، في 2023، مقارنة مع 85 بالمئة في 2022.

وأعرب 65 بالمئة عن رغبتهم بمعرفة نشاطات وأخبار وعروض المؤسسة عبر صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبينت الدراسة أن 14 بالمئة فقط من عينة الدراسة يعلمون بوجود خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة، وأن 5 بالمئة فقط تسوقوا عبر الإنترنت.

على صعيد متصل، أوعز مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، لمديري المديريات المعنية، بضرورة العمل على تحسين وتطوير الأداء وتلافي بعض السلبيات التي ظهرت في نتائج الدراسة، والاعتماد على نتائجها لوضع خطة استراتيجية لتطوير خدمات المؤسسة في الاعوام اللاحقة.

--(بترا)

ع ن/ف ق

14/02/2024 15:49:17