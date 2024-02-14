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الفايز يؤكد عمق العلاقات الأردنية المغربية

2/14/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في الرباط اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المستشارين في المغرب النعم مياره، أوجه العلاقات الأردنية المغربية، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الفايز، بحضور السفيرة الأردنية لدى المملكة المغربية جمانا غنيمات، اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تقوم على أسس راسخة وثابتة أساسها الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك حول كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية العادلة.
ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى ضرورة البناء على علاقات البلدين، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة، للتصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها، والتصدي لسياسات إسرائيل العدوانية.
وشدد على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي والتدريب المهني، وفتح خط طيران مباشر بين عمان والرباط.
من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين المغربي إن العلاقات المغربية الأردنية عميقة ومتينة وتاريخية تقوم على الإحترام المتبادل وخدمة المصالح الثنائية، مؤكدا حرص المغرب على تقويتها في جميع المجالات.
وأعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة القضايا العربية والإسلامية.
وتناول اللقاء، بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بمختلف المجالات وخاصة البرلمانية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
14/02/2024 15:39:00

MENAFN14022024000117011021ID1107853141

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