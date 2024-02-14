اليوم العالمي لسرطان الأطفال: ألف طفل يصاب يوميا حول العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يُصادف في 15 شباط سنويا، إنه يجري تشخَّيص حالات أكثر من 1000 طفل في العالم يوميًّا بالإصابة بالسرطان.

وأشارت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التقدّم الطبي الحديث يتيح فرصا سانحة للغاية للبقاء على قيد الحياة في البلدان المرتفعة الدخل، إذ سيتمكن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال المصابين بالسرطان من البقاء على قيد الحياة، وفي المقابل لن ينجو سوى 20 بالمئة من الأطفال الذين شُخِّصت حالاتهم بالسرطان في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 70 بالمئة من جميع الأطفال المُشخَّصة حالاتهم بالسرطان تُوفوا عام 2022، وخلافًا للسرطان في مرحلة البلوغ، فإن العوامل الأساسية التي تُسهم في الإصابة بالسرطان في مرحلة الطفولة لا تُفهم جيدا، ولا يمكن الوقاية إلا من نسبة ضئيلة من أمراض سرطان الأطفال.

وأطلقت المنظمة مبادرتها العالمية لمكافحة سرطان الأطفال "علاج الجميع" عام 2018، التي تهدف إلى تقليص فجوة البقاء على قيد الحياة بحلول عام 2030، من خلال التأكّد من بقاء ما لا يقل عن 60 بالمئة من الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم على قيد الحياة بعد تشخيص حالاتهم.

ولفتت إلى إمكانية بلوغ هذا الهدف من خلال تعزيز النُّظُم الصحية، بحيث يكون بمقدور مقدِّمي الرعاية الصحية الأولية، أو حتى الآباء اكتشاف العلامات المُبكرة لسرطان الأطفال، ومن ثم يستطيع نظام الإحالة توجيه الطفل إلى الرعاية المتخصصة ذات الأهمية الحيوية لبقائه على قيد الحياة.

وأضافت المنظمة: "يضطلع الوالدانِ، والممارسون العامُّون، وأطباء الأطفال بدور حيوي في الكشف عن سرطان الأطفال في مرحلة مبكرة، ومن الضروري الإلمام بالعلامات والأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان، والاستمرار في تحرِّيها لدى أطفالك".

وأكّدت أن الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال لا يعني رفع الوعي والتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين منه وأسرهم وحسب، بل هو دعوة أيضًا إلى كل واحد منا كي يؤدي دورًا في مكافحة سرطان الأطفال.

--(بترا)

وز/م ف/ف ق

14/02/2024 15:37:23