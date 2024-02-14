تكريم الفرق الفائزة بنهائيات الاتحاد الرياضي للكليات في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 14 شباط (بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، الفرق الفائزة في نهائيات البطولات الرياضية للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية، والجامعية المتوسطة في دورته الـ20.
وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، إن إقامة هذه البطولة جاءت بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لاستلام جلالته سلطاته الدستورية، والذي يحكي قصة الإنجازات التي شيدها الاردنيون بقيادة جلالته.
وأشار إلى أن الجامعة حرصت على دعم الرياضة والرياضيين المميزين والمتفوفين من الطلبة ممن تمكنوا من الحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.
وتضمن الحفل عرض فيديو عن مسيرة جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وفيديو تعريفي عن مسيرة الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.
وفي ختام الحفل تم تكريم منتخب الجامعة لكرة الطاولة للطالبات لحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات الاردنية، وتكريم المرحوم الدكتور منذر كريشان عميد كلية الزرقاء الجامعية الأسبق نائب رئيس الاتحاد.
--(بترا)
أع/رق
14/02/2024 15:08:20
MENAFN14022024000117011021ID1107853138
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