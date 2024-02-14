تكريم الفرق الفائزة بنهائيات الاتحاد الرياضي للكليات في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 14 شباط (بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، الفرق الفائزة في نهائيات البطولات الرياضية للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية، والجامعية المتوسطة في دورته الـ20.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، إن إقامة هذه البطولة جاءت بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، واليوبيل الفضي لاستلام جلالته سلطاته الدستورية، والذي يحكي قصة الإنجازات التي شيدها الاردنيون بقيادة جلالته.

وأشار إلى أن الجامعة حرصت على دعم الرياضة والرياضيين المميزين والمتفوفين من الطلبة ممن تمكنوا من الحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن مسيرة جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وفيديو تعريفي عن مسيرة الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة.

وفي ختام الحفل تم تكريم منتخب الجامعة لكرة الطاولة للطالبات لحصوله على المركز الأول على مستوى الجامعات الاردنية، وتكريم المرحوم الدكتور منذر كريشان عميد كلية الزرقاء الجامعية الأسبق نائب رئيس الاتحاد.

--(بترا)

أع/رق

14/02/2024 15:08:20