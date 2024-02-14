ورشة في المفرق لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 14 شباط (بترا)- نفذت مؤسسة قدرات للتنمية المجتمعية في محافظة المفرق، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لمجموعة من الشباب والشابات في محافظة المفرق، بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم لتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والعملية الانتخابية.

وتحدث في الورشة رئيس قسم تمكين الشباب في الهيئة المستقلة للانتخاب علي الجنيدي، حول مضامين قانوني الأحزاب والإنتخاب، وتعزيز مشاركة الشباب وشروط الترشح وجداول الناخبين، إلى جانب ضمانات النزاهة ونسبة الحسم، لافتا إلى دور الهيئة في تعزيز مشاركة الشباب.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة قدرات الدكتور عبد الكريم الخزاعلة، إلى جهود الهيئة في بناء قدرات الشباب وتمكينهم ليكون لهم الدور الفاعل في المشاركة واختيار من يمثلهم والتأثير على غيرهم من الشباب بشكل إيجابي، ودعوتهم للمشاركة بهذه التجربة الديمقراطية للوصول إلى شباب فاعلين مؤثرين قادرين بالتعبير عن أنفسهم وليكونوا قدوة في مجتمعاتهم.

واشتملت الورشة على مقدمة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، ومهام عملها والدورة الانتخابية وشروط الانتساب للأحزاب إضافة إلى تغييرات طرأت على قانوني الانتخاب والاحزاب بما يخص تعزيز مشاركة الشباب.

--(بترا)

ه ق/م ف/ف ق

14/02/2024 15:04:27

