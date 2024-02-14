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ورشة عمل في الكرك عن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

2/14/2024 2:35:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 14 شباط (بترا)- نظمت جمعية الراية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع فريق اسرار العطاء الأردني، اليوم الاربعاء، ورشة عمل في الكرك حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل ادماجهم بالمجتمع.
وأكد نائب محافظ الكرك الدكتور هاني الظليفي خلال رعايته الورشة، أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم أفضل رعاية وخدمة لذوي الإعاقة وتوفير بيئة حاضنة وأمنة صحيا ونفسيا واقتصاديا، إضافة إلى توسيع دائرة ومظلة التدريب والتأهيل.
وتحدث من فريق اسرار العطاء التطوعي، العميد المتقاعد احمد السيايدة، حول البرامج والخطط التي ينفذها الفريق بهدف تمكين الشباب والمرأة وتمكينهم من خلال نقل برامج المعرفة والمهارات المتخصصة لتوفير فرص العمل، لافتا الى الاهتمام الموجه لقطاع ذوي الإعاقة وتدريبهم على المهارات الحياتية وأهمية التعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم للتمكن من العمل على التخفيف منها.
من جانبها، استعرضت من جمعية الراية وفاء المعايطة، أهمية الورشة التوعوية للمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة، مبينة أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل مع خبراء مختصين للاشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
(بترا)
ع ج/رق
14/02/2024 14:59:31

MENAFN14022024000117011021ID1107853136

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