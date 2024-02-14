ورشة عمل في الكرك عن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 14 شباط (بترا)- نظمت جمعية الراية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع فريق اسرار العطاء الأردني، اليوم الاربعاء، ورشة عمل في الكرك حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل ادماجهم بالمجتمع.
وأكد نائب محافظ الكرك الدكتور هاني الظليفي خلال رعايته الورشة، أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتقديم أفضل رعاية وخدمة لذوي الإعاقة وتوفير بيئة حاضنة وأمنة صحيا ونفسيا واقتصاديا، إضافة إلى توسيع دائرة ومظلة التدريب والتأهيل.
وتحدث من فريق اسرار العطاء التطوعي، العميد المتقاعد احمد السيايدة، حول البرامج والخطط التي ينفذها الفريق بهدف تمكين الشباب والمرأة وتمكينهم من خلال نقل برامج المعرفة والمهارات المتخصصة لتوفير فرص العمل، لافتا الى الاهتمام الموجه لقطاع ذوي الإعاقة وتدريبهم على المهارات الحياتية وأهمية التعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم للتمكن من العمل على التخفيف منها.
من جانبها، استعرضت من جمعية الراية وفاء المعايطة، أهمية الورشة التوعوية للمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وخاصة العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة، مبينة أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل مع خبراء مختصين للاشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
(بترا)
ع ج/رق
14/02/2024 14:59:31
MENAFN14022024000117011021ID1107853136
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