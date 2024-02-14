المنتخب الوطني لكرة السلة يشارك بالبطولة الدولية في قطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- وصل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي تنطلق غدا وتستمر حتى 18 الشهر الحالي.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 مساء.

وتنطلق البطولة يوم غد بإقامة مباراتين في صالة لوسيل، حيث تلعب السعودية مع قطر الساعة 5 مساء، وتلتقي البحرين مع مصر الساعة 7:30 مساء.

ويضم وفد المنتخب إلى البطولة، مروان معتوق مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدة، رئيساً للوفد، وإلى جانبه المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والاسباني اغناسيو رودريغيز، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين: محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى، حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.

--(بترا)

خ خ/رق

14/02/2024 14:53:33