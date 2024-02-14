المنتخب الوطني لكرة السلة يشارك بالبطولة الدولية في قطر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- وصل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي تنطلق غدا وتستمر حتى 18 الشهر الحالي.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل بلقاء المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 مساء.
وتنطلق البطولة يوم غد بإقامة مباراتين في صالة لوسيل، حيث تلعب السعودية مع قطر الساعة 5 مساء، وتلتقي البحرين مع مصر الساعة 7:30 مساء.
ويضم وفد المنتخب إلى البطولة، مروان معتوق مدير تطوير المنتخبات الوطنية ومدير برنامج الصقور الواعدة، رئيساً للوفد، وإلى جانبه المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والاسباني اغناسيو رودريغيز، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة، واللاعبين: محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى، حيث تقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
--(بترا)
خ خ/رق
14/02/2024 14:53:33
MENAFN14022024000117011021ID1107853135
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