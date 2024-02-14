عمل الأعيان تقر مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.

وتحدث العين مراد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الاجتماع جاء ليبحث في مشروع القانون، وذلك بعد عقد اللجنة عدة لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال العمل الاجتماعي.

وبين أن مشروع القانون جاء ليتواءم مع التغييرات الحاصلة منذ إقرار القانون السابق وحتى الآن، مشيراً إلى أن القانون جاء بتغيير جوهري للنمطية في الحماية الاجتماعية وصولاً بالتدريج للتنمية وتعزيز الانتاجية.

من جانبها، تحدثت بني مصطفى عن أهمية مشروع القانون في مهننة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها وذلك لغايات تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، مبينة أن القانون جاء ليحدد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأشارت إلى أن القانون جاء لضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، وتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، مؤكدة أن القانون جاء لضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعي والمرتبط بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأكدت بني مصطفى بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ونائب عميد كلية الأميرة رحمة، الدكتور عاصم البكار، وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات، أن مشروع القانون جاء بعد مداولات ومشاورات في ورشات العمل للتوافق مع المجتمع المدني والخبراء في العمل الاجتماعي.

من جانبه، أشاد الشمايلة بتطوير القانون بما يتوافق مع البعد القانوني في المجتمع الدولي، الأمر الذي يزيد من النظرة الايجابية نحو المملكة في حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مبيناً لوجود أمر جوهري في القانون وهو البعد الإنساني وأن القانون جاء لمعالجة الملاحظات التي تقدم بها المركز في تقريره.

بدوره، أشاد الدكتور البكار بمشروع القانون باعتباره إضافة نوعية للعمل الاجتماعي، حيث تم تطويره بالشراكة مع مختصين في المجتمع المدني، مشيراً إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أمر جوهري يحصر العمل المجتمعي بالمختص وترخيص من يزاول هذه الخدمة.

من جانبها، تحدثت فريحات عن معالجة القانون لعدد من القضايا التي تواجه دور الرعاية وانها تتوافق مع توصيات المركز في شؤون المرأة والطفل، مشيدة في النقلة النوعية في القانون من الحماية الاجتماعية وصولاً لتعزيز الانتاجية.

وحضر الاجتماع كل من عضو الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور جهاد السعايدة، ومساعد الأمين لشؤون الرعاية والحماية بشار الضلاعين، ومدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة، ومدير الموارد البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية محمد السليحات، ومدير الموارد المالية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهدبان، ورئيس قسم مهننة العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية صالح مشاقبة.

--(بترا)

م ش/رق

14/02/2024 14:45:31