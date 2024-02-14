عمل الأعيان تقر مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.
وتحدث العين مراد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الاجتماع جاء ليبحث في مشروع القانون، وذلك بعد عقد اللجنة عدة لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال العمل الاجتماعي.
وبين أن مشروع القانون جاء ليتواءم مع التغييرات الحاصلة منذ إقرار القانون السابق وحتى الآن، مشيراً إلى أن القانون جاء بتغيير جوهري للنمطية في الحماية الاجتماعية وصولاً بالتدريج للتنمية وتعزيز الانتاجية.
من جانبها، تحدثت بني مصطفى عن أهمية مشروع القانون في مهننة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها وذلك لغايات تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، مبينة أن القانون جاء ليحدد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأشارت إلى أن القانون جاء لضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، وتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، مؤكدة أن القانون جاء لضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعي والمرتبط بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، ونائب عميد كلية الأميرة رحمة، الدكتور عاصم البكار، وممثل المركز الوطني لحقوق الإنسان بثينة فريحات، أن مشروع القانون جاء بعد مداولات ومشاورات في ورشات العمل للتوافق مع المجتمع المدني والخبراء في العمل الاجتماعي.
من جانبه، أشاد الشمايلة بتطوير القانون بما يتوافق مع البعد القانوني في المجتمع الدولي، الأمر الذي يزيد من النظرة الايجابية نحو المملكة في حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مبيناً لوجود أمر جوهري في القانون وهو البعد الإنساني وأن القانون جاء لمعالجة الملاحظات التي تقدم بها المركز في تقريره.
بدوره، أشاد الدكتور البكار بمشروع القانون باعتباره إضافة نوعية للعمل الاجتماعي، حيث تم تطويره بالشراكة مع مختصين في المجتمع المدني، مشيراً إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أمر جوهري يحصر العمل المجتمعي بالمختص وترخيص من يزاول هذه الخدمة.
من جانبها، تحدثت فريحات عن معالجة القانون لعدد من القضايا التي تواجه دور الرعاية وانها تتوافق مع توصيات المركز في شؤون المرأة والطفل، مشيدة في النقلة النوعية في القانون من الحماية الاجتماعية وصولاً لتعزيز الانتاجية.
وحضر الاجتماع كل من عضو الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور جهاد السعايدة، ومساعد الأمين لشؤون الرعاية والحماية بشار الضلاعين، ومدير الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة، ومدير الموارد البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية محمد السليحات، ومدير الموارد المالية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الهدبان، ورئيس قسم مهننة العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية صالح مشاقبة.
--(بترا)
م ش/رق
14/02/2024 14:45:31
MENAFN14022024000117011021ID1107853134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.