نادي الحسين إربد يتعاقد مع اللاعب العطار

نادي الحسين إربد يتعاقد مع اللاعب العطار
التاريخ
2/14/2024 2:35:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- تعاقد نادي الحسين إربد، مع اللاعب مجدي العطار، لتمثيل فريق كرة القدم خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.
ووقع العطار على كشوفات النادي، بحضور رئيس النادي عامر أبو عبيد الذي عبر عن ثقته باللاعب وقدراته.
وسبق للعطار وأن لعب في أكثر من فريق محلي، قبل أن يخوض تجربتي احتراف في السعودية والبحرين.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
14/02/2024 14:40:54
MENAFN14022024000117011021ID1107853133
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