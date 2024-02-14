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نادي الحسين إربد يتعاقد مع اللاعب العطار

2/14/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- تعاقد نادي الحسين إربد، مع اللاعب مجدي العطار، لتمثيل فريق كرة القدم خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.
ووقع العطار على كشوفات النادي، بحضور رئيس النادي عامر أبو عبيد الذي عبر عن ثقته باللاعب وقدراته.
وسبق للعطار وأن لعب في أكثر من فريق محلي، قبل أن يخوض تجربتي احتراف في السعودية والبحرين.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
14/02/2024 14:40:54

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